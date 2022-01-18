Apple, kullanıcıların iOS 14'ü bırakmalarını istiyor

Apple, kullanıcıları iOS 15'e geçmeye zorluyor. iOS 14 için yayınlanacak son güncelleme geri çekildi.

Apple'ın; desteklenen iPhone modellerine sunduğu iOS 15 güncellemesi, geçtiğimiz yıl eylül ayında yayınlanmıştı.

Apple, yeni işletim sistemine geçmek istemeyen kullanıcılar için düzenli olarak iOS 14 için güvenlik güncellemeleri yayınlama sözü vermiş ve iOS 15'e geçme zorunluluğu olmayacağını söylemişti.

APPLE GERİ ADIM ATTI

Apple’ın 2020'de yayınladığı iOS 14 güncellemesine geçiş oldukça hızlı ve büyük olmuştu. Ancak iOS 15 verilerine baktığımızda, oranların düşük kaldığını görüyoruz.

2020 Aralık ayı itibarı ile Apple, son dört yılda üretilen tüm iPhone'ların yüzde 81'inin iOS 14 kullandığını belirtiyor.

iOS 15 çalıştırma imkanına sahip olan aygıtların ise şu anda sadece yüzde 63'ünde iOS 15 yüklü. Bu durumdan rahatsız olan Apple, kullanıcıları iOS 15'e geçmeye zorluyor.

iOS 14 GÜNCELLEMESİ GERİ ÇEKİLDİ

Geçtiğimiz ekim ayında iOS 15'e geçmeyen kullanıcılar için yayınlanan güvenlik odaklı iOS 14.8.1 güncellemesini geri çeken Apple, artık iOS 14'e destek vermeyeceğinin sinyallerini verdi.

Şu anda iOS 14.8 çalıştıran iPhone sahipleri, güvenlik güncellemesi olarak sadece iOS 15.2.1 sürümünü yüklemek zorunda bırakılıyor.

Apple'ın iki işletim sistemi arasında tercih yapma seçeneğini neden rafa kaldırdığı ise bilinmiyor.