Apple kurucu ortağı YouTube ve Google’a dava açtı

Apple kurucu ortağı Steve Wozniak, Bitcoin dolandırıcılıkları yüzünden YouTube ve Google’a dava açtığını açıkladı.

Son yıllarda bir hayli artan bitcoin dolandırıcılıklarına geçtiğimiz günlerde bir yenisi daha eklenmiş ve birçok Twitter hesabı ele geçirilerek bitcoin toplanmıştı.

Apple kurucu ortağı Steve Wozniak, bitcoin dolandırıcılıkları yüzünden YouTube ve Google’a dava açtı.

Bitcoin dolandırıcılık yöntemlerine sitelerinde izin verdikleri için YouTube ve Google’a dava açan 18 isimden biri olan Apple kurucu ortağı Wozniak, videolarının ya da fotoğraflarının dolandırıcılar tarafından kullanıldığını belirtiyor.

Nisan ayında Ripple CEO’su Brad Garlinghouse da markanın zarar gördüğünü belirterek Youtube’a, Ripple ile ilgili dolandırıcılık olaylarını kaldırmadığı için dava açmıştı.

Ardından Ripple ile ilgili dolandırıcılık yöntemlerinin çoğu platformdan kaldırılmıştı.

ÜNLÜ İSİMLERİ KULLANIYORLAR

Dolandırıcıların kullandığı yöntemler arasında ünlü isimlerin görüntüleri canlı yayınmış gibi gösteriliyor. O esnada Bitcoin ve kripto para vereceklerini vadeden dolandırıcılar, kurbanlarını ağına çekiyor.

Zaman zaman yayınlarında SpaceX ve Tesla’nın kurucusu Elon Musk, Microsoft’un kurucusu Bill Gates ve Mark Zuckerberg gibi ünlü isimleri kullanan dolandırıcılar, Bitcoin (BTC) dağıtıldığına dair sahte canlı yayınlar yapıyor.