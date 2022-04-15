Apple, M2 çipini yeni Mac modellerinde test ediyor

Apple, yeni tasarımı ve M2 işlemciyle güncellenmesi beklenen birden fazla Mac modelini test etmeye başladı.

Apple, ilk etapta M2 işlemci, MagSafe şarj desteği ve tamamen yeni bir tasarımla karşımıza çıkması beklenen yeni MacBook Air modelini bu yılın başlarında satışa çıkarmayı planlıyordu. Ancak bazı sorunlar nedeniyle üretim ertelendi.

Apple analisti Ming-Chi Kuo, yeni MacBook Air'ın seri üretiminin bu yaz başlayacağını söylüyor.

Apple testlere başladı

Apple, dört farklı M2 çipli en az dokuz Mac modelini test etmeye başladı. Apple, ayrıca bir M2 ve bir M2 Pro çipi ile desteklenen MacBook Air ile aynı özelliklere sahip giriş seviyesi M2 MacBook Pro’yu da test ediyor.

Apple, 14 ve 16 inç MacBook Pro’larını geçtiğimiz yıl ekim ayında piyasaya sürmüştü. Ancak şirketin M2 Pro ve M2 Max yongaları tarafından desteklenen 64 GB belleğe sahip yeni 14 inç ve 16 inç dizüstü bilgisayarlarını da test etmeye başladığı belirtiliyor.

Öte yandan, şirketin şu anda test ettiği tüm modelleri piyasaya süreceğinin garantisi olmadığını belirtmemiz gerekiyor.

Bununla birlikte, yeni MacBook Air ve Mac mini’nin yanı sıra; yeni giriş seviyesi MacBook Pro’nun da bu yıl içinde piyasaya çıkacağı tahmin ediliyor.