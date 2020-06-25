Apple Maps'e elektrikli otomobiller için yeni özellik

Apple Maps'e gelecek yeni özellik, elektrikli otomobil sürücüleri için menzil kaygısını ortadan kaldıracak.

Apple'ın eylül ayında tanıtacağı iPhone 12 modelleri ile birlikte kullanıma sunacağı iOS 14, birçok yenilik ile birlikte gelecek.

Bu yeniliklerden bir tanesi de yenilenen Apple Maps haritalar hizmeti olacak.

Elektrikli otomobil kullanımının her geçen gün artması, Apple'ın bu konuda yeni bir özelliği hayata geçirmesini sağlayacak.

iOS 14 ile birlikte yenilenecek olan Apple Maps, elektrikli otomobil sürücülerinin şarj planlaması yapmasını daha da kolaylaştırmayı planlıyor.

OTOMOBİLİN ŞARJI TAKİP EDİLECEK

Apple Maps'in elektrikli araç yönlendirme özelliği, aracın şarjını sürekli izleyerek durmak için en uygun zamanı hesaplayacak. Yazılım, bu hesaplamayı yaparken yokuş gibi kriterleri de göz önünde bulunduracak.

Yeni özellik, ayrıca aracınızın hangi şarj cihazıyla uyumlu olduğunu tespit ederek uygun şarj noktalarına sizi yönlendirecek.

Bütün bu özelliklerin tam olarak sorunsuz çalışabilmesi için, Apple'ın otomobil üreticileri ile iş birliği yapması gerekiyor. BMW ve Ford'un şimdiden Apple ile anlaştığı biliniyor. Yakında diğer üreticilerin de Apple ile anlaşacağı tahmin ediliyor.