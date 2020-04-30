Apple, maske takanların Face ID ile kilit açmasına izin verecek

Apple; iOS 13.5 beta güncellemesine, maske takanların Face ID'yi atlamalarına izin veren bir özellik ekledi.

Apple'ın iPhone modellerinde kullanıma sunduğu Face ID özelliği, yüzünüzü kullanarak telefonunu kilidini açmanıza izin veriyor.

Ancak şu anda tüm dünyada etkili olan koronavirüs nedeniyle milyonlarca insanın maske takması, bu özelliği kullanamayacağınız anlamına geliyor. Ayrıca Face ID kullanmak için maskenizi çıkardığınızda, yüzünüze dokunma riskiniz de artıyor.





GÜNCELLEME İLE FACE ID GEÇİLEBİLECEK

Apple, yeni iOS sürümü ile maske takarken telefonunuzun kilidini açmayı çok daha kolay hale getirecek.

İOS 13'ün en son beta sürümüne (iOS 13.5 beta) eklenen yeni özellik sayesinde maske takarken Face ID ile kilit açmak oldukça basit olacak.

Bu özellik sayesinde yüzünüzde maske olup olmadığı otomatik olarak tespit edilecek. Eğer maske takmıyorsanız Face ID sistemi normal bir şekilde çalışacak.

Ancak yüzünüzde maske varsa, ekranı yukarı kaydırdığınızda Face ID yerine parola kilidi karşınıza çıkacak ve şifre girilerek telefon açılabilecek.