Apple merkezinde şarbon paniği: Çalışanlar tahliye edildi

Apple Park'ta çalışan bir kişi, bir zarfın içerisinde beyaz bir toz bulunca tüm bina boşaltıldı.

Teknoloji devi Apple'ın Kaliforniya'daki merkez üssü olan Apple Park'ta panik yaşandı. Çalışanlardan bir tanesi, bir zarfın içerisinde beyaz bir toz madde buldu ve yetkililere bildirdi.

Zarftaki tozun şarbon gibi tehlikeli bir madde olabileceği üzerinde duran yetkililer, Apple merkezinde kırmızı alarm verdi.

Kısa bir süre sonra itfaiye ve polis ekipleri Apple Park'a gelirken, çalışanların büyük bir kısmı da tahliye edildi.

Yetkililer, yaklaşık 2 saat süren geniş çaplı aramanın sonucunda herhangi bir tehlikeye rastlamadı.

Santa Clara İlçesi İtfaiye Departmanı Yüzbaşı Justin Stockman, ilk müdahale ekiplerinin beyaz bir toz madde içeren bir zarf keşfettikten sonra teknoloji kampüsünün bir kısmının tahliye edildiğini söyledi.

TOZUN NE OLDUĞU AÇIKLANMADI

Konuyla ilgili bilgi veren bir Apple yetkilisi, binada herhangi bir olumsuzluk olmadığını söylerken, tozun ne olduğu ve neden zarfın içine konulduğu hakkında bilgi paylaşmadı.

Olay, 2001 yılında şarbon içeren mektupların çeşitli milletvekillerine ve medya ofislerine postalanmasıyla beş kişinin ölümüyle sonuçlanan şarbon saldırılarını akla getiriyor.