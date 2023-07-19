Apple mı Samsung mu? İşte 2023'ün en çok satan akıllı telefon markaları 2023'ün ikinci çeyreği için en çok satan akıllı telefon markaları belli oldu. Apple ile Samsung arasındaki rekabet devam ederken, satışlardaki düşüş dikkatlerden kaçmadı.

ensonhaber.com Pazar araştırma şirketi Counterpoint Research, 2023'ün ikinci çeyreğine ilişkin akıllı telefon pazar verilerini yayınladı. Paylaşılan verilere göre, akıllı telefon satışlarında 2 yıldır devam eden düşüş, ilk çeyrekte de etkisini gösterdi. Counterpoint Research raporuna göre, akıllı telefon satışları yıllık bazda yüzde 8, çeyrek bazda ise yüzde 5 geriledi. ABD merkezli teknoloji devi Apple, satışların düşmesine rağmen pazardaki payını az da olsa artırmayı başardı. En çok akıllı telefon satan markalar 2023'ün ikinci çeyreği için en çok tercih edilen marka Samsung oldu. Yüzde 22 pazar payıyla ilk sırada yer alan Güney Koreli şirketin payı değişmedi. Samsung'un en büyük rakibi olan Apple ise yüzde 17 pazar payıyla ikinci sırada kendine yer buldu. Apple'ın pazar payı, geçtiğimiz yılın aynı döneminde göre yüzde 1 yükseldi. İlk çeyrekte en çok akıllı telefon satan markalar şu şekilde sıralandı: Samsung %22 Apple %17 Xiaomi %12 OPPO %10 vivo %8 Diğer %31