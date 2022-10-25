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    Apple Music, Apple TV Plus ve Apple One fiyatlarına zam

    Apple, çevrimiçi abonelik servisleri Apple Music, Apple TV Plus ve Apple One’ın fiyatlarına zam yaptı.
    • Haber Merkezi
    • 25.10.2022 - 10:29
    • Güncelleme : 25.10.2022 - 10:38
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    Apple Music, Apple TV Plus ve Apple One fiyatlarına zam

    Geçtiğimiz günlerde tüm dünyada iPad fiyatlarına zam yapan Apple, şimdi de çevrimiçi abonelik hizmetlerinin fiyatlarını artırıyor.

    Apple, çevrimiçi abonelik servisleri Apple Music, Apple TV Plus ve Apple One’ın ABD fiyatlarına zam yaptı. Fiyatları artan bu servislerden sadece Apple Music ülkemizde kullanılıyor.

    Apple’ın çevrimiçi müzik platformuna Türkiye’de 19,99 TL’den başlayan fiyatlarla abone olunabiliyor. Şimdilik bu fiyat, yapılan zamdan etkilenmemiş gibi görünüyor.

    Fiyatlar nasıl değişti

    ABD’de 9.99 dolar olan Apple Music’in aylık abonelik ücreti 10.99 dolara yükseldi. Hizmetin yıllık planı ise 99 dolardan 109 dolara çıktı. Aile planının aylık fiyatı ise 2 dolarlık artışla 16.99 dolar oldu.

    Apple TV Plus’ın 4.99 dolar olan aylık abonelik ücreti 6.99 dolara çıktı. Yıllık abonelik ücreti ise 49 dolardan 69 dolara yükseldi.

    Son olarak, Apple Music ile TV Plus aboneliklerini aynı pakette buluşturan Apple One servisinin aylık fiyatı 14.95 dolardan 16.95 dolara çıktı.

    apple


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