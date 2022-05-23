Apple Music, Audi modellerine entegre ediliyor

Alman otomobil markası Audi, bazı modellerinin bilgi-eğlence sistemine doğrudan Apple Music uygulamasını entegre etmeye başladı.

Son yıllarda otomobillerin bilgi-eğlence sistemlerine oldukça farklı eğlence uygulamaları ekleniyor. Örneğin Tesla, araçlarındaki ekrandan oyun oynanmasına izin veriyor.

Alman otomobil üreticisi Audi ise müzik tutkunlarının çok hoşuna gidecek yeni eğlence özelliğini duyurdu.

Marka, bilgi-eğlence sistemlerinde Apple Music desteğini sunmaya başladığını resmen açıkladı. Artık kullanıcılar, akıllı telefonlarını araçlara takmak zorunda kalmadan müzik hizmeti aboneliklerine araç ekranlarından ulaşabilecek.

Audi'nin ürün pazarlama müdürü Christiane Zorn, yeni hizmetin Audi ve Apple iş birliği için yeni bir aşama olduğunu söyledi.

Araçlara kablosuz olarak gelecek

Apple Music ile Audi entegrasyonu, 2022 ve sonrasında Avrupa, Kuzey Amerika ve Japonya'daki tüm Audi araçlarına eklenecek.

Mevcut araçlar için Apple Music desteği, otomatik kablosuz güncellemeler aracılığıyla müşterilere sunulacak.