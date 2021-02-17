Euro
8.4404
-0.38%
Dolar
7.0094
0.23%
Altın
400.33
-0.82%
Borsa
1.538
-0.34%
Bitcoin
357.757
3.14%
EXEN Coin
17.00
-2.63%
2ºC
İstanbul
Çok bulutlu 2 C

    Apple Music ve Spotify gibi müzik platformları, 424 milyon dolarlık telif ödedi

    Apple ve Spotify gibi popüler müzik akışı hizmetleri, ABD Telif Hakkı Bürosu'nun atadığı kuruluşa 424 milyon dolarlık rekor telif ücretleri ödemek zorunda kaldı.
    • Haber Merkezi
    • 17.02.2021 - 16:17
    • Güncelleme : 17.02.2021 - 16:31
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Apple Music ve Spotify gibi müzik platformları, 424 milyon dolarlık telif ödedi

    2015 yılında Apple tarafından başlatılan Apple Music, dünyanın ilk ücretli müzik abonelik servisi olmamasına rağmen çok kısa bir süre içinde hızla büyüyerek Spotify'ın rakibi olmuştu. Spotify ise her geçen sürede kullanıcı sayısını artırmaya devam ediyor.

    Son yıllarda müzik akış hizmetlerinin oldukça popüler olması nedeniyle ödenen telif ücretleri de rekor seviyede arttı.

    424 MİLYON DOLAR ÖDEDİLER

    ABD Telif Hakkı Bürosu tarafından görevlendirilen Mechanical Licensing Collective (MLC), 2018'de kabul edilen Müzik Modernizasyonu Yasası'nın (MMA) geçmiş ihlallerine ilişkin sorumluluk sınırlaması uyarınca, aralarında Spotify ve Apple Music'in yer aldığı müzik akışı hizmetlerinden 424 milyon dolar gibi rekor bir telif ödemesi aldığını açıkladı.

    Şirketlerin ödediği telif ücretleri ise şu şekilde.

    Apple Music ve Spotify gibi müzik platformları, 424 milyon dolarlık telif ödedi #1

    Ayrıca yukarıdaki şirketler, ayrıca kuruluşa 1.3 terabayttan büyük ve dokuz milyar veri satırı içeren 1.800'den fazla veri dosyası teslim etti.

    EN FAZLA TELİFİ APPLE ÖDEDİ

    Dijital yayın platformlarından MLC'ye aktarılan en yüksek telif ödemesi Apple tarafından yapıldı. Şirket dijital müzik hizmeti Apple Music için kuruluşa 163 milyon dolar ödeme yaptı.

    İsveçli popüler dijital müzik platformu Spotify ise 152 milyon dolarla ikinci sırada yer alıyor.

    spotify apple music

    Kaynak: Donanımhaber, TheMLC

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir