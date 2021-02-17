Apple Music ve Spotify gibi müzik platformları, 424 milyon dolarlık telif ödedi

Apple Music ve Spotify gibi müzik platformları, 424 milyon dolarlık telif ödedi

Apple ve Spotify gibi popüler müzik akışı hizmetleri, ABD Telif Hakkı Bürosu'nun atadığı kuruluşa 424 milyon dolarlık rekor telif ücretleri ödemek zorunda kaldı.

2015 yılında Apple tarafından başlatılan Apple Music, dünyanın ilk ücretli müzik abonelik servisi olmamasına rağmen çok kısa bir süre içinde hızla büyüyerek Spotify'ın rakibi olmuştu. Spotify ise her geçen sürede kullanıcı sayısını artırmaya devam ediyor.

Son yıllarda müzik akış hizmetlerinin oldukça popüler olması nedeniyle ödenen telif ücretleri de rekor seviyede arttı.

424 MİLYON DOLAR ÖDEDİLER

ABD Telif Hakkı Bürosu tarafından görevlendirilen Mechanical Licensing Collective (MLC), 2018'de kabul edilen Müzik Modernizasyonu Yasası'nın (MMA) geçmiş ihlallerine ilişkin sorumluluk sınırlaması uyarınca, aralarında Spotify ve Apple Music'in yer aldığı müzik akışı hizmetlerinden 424 milyon dolar gibi rekor bir telif ödemesi aldığını açıkladı.

Şirketlerin ödediği telif ücretleri ise şu şekilde.

Ayrıca yukarıdaki şirketler, ayrıca kuruluşa 1.3 terabayttan büyük ve dokuz milyar veri satırı içeren 1.800'den fazla veri dosyası teslim etti.

EN FAZLA TELİFİ APPLE ÖDEDİ

Dijital yayın platformlarından MLC'ye aktarılan en yüksek telif ödemesi Apple tarafından yapıldı. Şirket dijital müzik hizmeti Apple Music için kuruluşa 163 milyon dolar ödeme yaptı.

İsveçli popüler dijital müzik platformu Spotify ise 152 milyon dolarla ikinci sırada yer alıyor.





Kaynak: Donanımhaber, TheMLC