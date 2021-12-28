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    Apple, Omicron varyantı nedeniyle mağazalarını kapattı

    Omicron varyantı, başta ABD olmak üzere dünyayı etkisi altına alırken, Apple bazı fiziksel mağazalarını kapatma kararı aldı.
    • Haber Merkezi
    • 28.12.2021 - 15:09
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    Apple, Omicron varyantı nedeniyle mağazalarını kapattı

    Çin'de ortaya çıkan koronavirüs salgını nedeniyle oldukça zor durumda kalan Apple, salgının ilk aylarında dünya genelindeki bütün mağazalarını kapatma kararı almıştı.

    Ardından normalleşmenin başlamasıyla bütün mağazalarını yeniden açan ABD'li şirket, aldığı önlemlerle hizmet vermeye başlamıştı.

    MAĞAZALAR YENİDEN KAPANIYOR

    Son günlerde yeniden yükselişe geçen Omicron varyantı kaynaklı koronavirüs vakaları, Apple'ı yeniden harekete geçirdi. Şirket; ülkenin kalbi durumundaki New York'ta bazı mağazalarını kapatma kararı aldı. Apple, kapanan 20 Apple Store mağazasının ne zaman açılacağı hakkında açıklama yapmadı.

    apple store

    Apple, çalışanları arasında koronavirüs vakalarının yayılması nedeniyle ay başında ABD ve Kanada'da üç mağazasını kapatma kararı almış ve müşterilere maske takma zorunluluğu getirmişti.

    Özellikle ABD'de yeni vakaların çoğunu Omicron'un oluşturduğu belirtiliyor. Bulaş oranı yüksek olan bu varyant nedeniyle, ülkede yeni yılda günde 500 bin vaka endişesi yaşanıyor.

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