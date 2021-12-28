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- Apple, Omicron varyantı nedeniyle mağazalarını kapattı
Apple, Omicron varyantı nedeniyle mağazalarını kapattı
- Haber Merkezi
- 28.12.2021 - 15:09
Çin'de ortaya çıkan koronavirüs salgını nedeniyle oldukça zor durumda kalan Apple, salgının ilk aylarında dünya genelindeki bütün mağazalarını kapatma kararı almıştı.
Ardından normalleşmenin başlamasıyla bütün mağazalarını yeniden açan ABD'li şirket, aldığı önlemlerle hizmet vermeye başlamıştı.
MAĞAZALAR YENİDEN KAPANIYOR
Son günlerde yeniden yükselişe geçen Omicron varyantı kaynaklı koronavirüs vakaları, Apple'ı yeniden harekete geçirdi. Şirket; ülkenin kalbi durumundaki New York'ta bazı mağazalarını kapatma kararı aldı. Apple, kapanan 20 Apple Store mağazasının ne zaman açılacağı hakkında açıklama yapmadı.
Apple, çalışanları arasında koronavirüs vakalarının yayılması nedeniyle ay başında ABD ve Kanada'da üç mağazasını kapatma kararı almış ve müşterilere maske takma zorunluluğu getirmişti.
Özellikle ABD'de yeni vakaların çoğunu Omicron'un oluşturduğu belirtiliyor. Bulaş oranı yüksek olan bu varyant nedeniyle, ülkede yeni yılda günde 500 bin vaka endişesi yaşanıyor.