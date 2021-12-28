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Apple, Omicron varyantı nedeniyle mağazalarını kapattı

Apple, Omicron varyantı nedeniyle mağazalarını kapattı

Omicron varyantı, başta ABD olmak üzere dünyayı etkisi altına alırken, Apple bazı fiziksel mağazalarını kapatma kararı aldı.