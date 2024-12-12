Apple, Qualcomm ile yapay zeka çipleri geliştirecek

Haber Merkezi

Apple, yapay zeka alanındaki yatırımlarını artırmaya devam ediyor. The Information sitesinin haberine göre, Apple ilk yapay zeka odaklı sunucu çipini geliştirmek için Broadcom ile iş birliği yapıyor.

BALTRA İLE YAPAY ZEKA GÜCÜ

"Baltra" kod adlı bu çipin 2026 yılında seri üretime hazır olması bekleniyor. Apple, bu çip ile Siri gibi yapay zeka destekli hizmetlerini daha da geliştirmeyi hedefliyor.

Apple, A serisi ve M serisi çipleri kendi tasarlıyor olsa da Baltra yapay zeka çipi için Broadcom ile iş birliği yapma kararı aldı.

Broadcom, sunucu çipi üretiminde uzmanlaşmış bir şirket ve Apple'a bu alanda gerekli altyapıyı sağlayacak.

APPLE INTELLIGENCE İÇİN ÖNEMLİ BİR ADIM

Baltra çipi, Apple'ın yapay zeka platformu Apple Intelligence'ın gelişiminde önemli bir rol oynayacak.

Apple, şu anda Siri gibi yapay zeka uygulamalarını M serisi çipler aracılığıyla çalıştırıyor. Baltra ise, daha karmaşık yapay zeka görevleri için optimize edilmiş özel bir mimari sunacak.

Apple, Siri'nin daha gelişmiş bir versiyonunu geliştirmek için ChatGPT ve Claude gibi yapay zeka modellerinden yararlanıyor. Baltra çipi, bu yeni Siri'nin daha hızlı ve doğru yanıtlar vermesini sağlayabilir.

YAPAY ZEKA PAZARINDA REKABET

Amazon, Google ve Microsoft gibi şirketler, yapay zeka altyapısı alanında lider konumda bulunuyor. Apple, Baltra çipi ile bu şirketlere rakip olmayı hedefliyor.