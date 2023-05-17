Apple Reality Pro yakında tanıtılacak Apple, bir süredir sızıntılarla gündemde olan Apple Reality Pro için ''xrOS'' isimli bir marka başvurusunda bulundu.

ensonhaber.com

Son zamanlarda metaverse girişimlerinin yaygınlaşması nedeniyle sanal gerçeklik başlıklarına olan ilgi hızlı bir şekilde artıyor.

Apple, 2030'a kadar birden fazla giyilebilir cihazı piyasaya sürmeyi hedefliyor. Bu cihazlardan bir tanesi de VR/AR gözlük seti.

Apple, haziran ayında tanıtacak

Apple'ın, haziran ayında gerçekleştireceği WWDC geliştiriciler konferansında karma gerçeklik başlığını tanıtması bekleniyor.

Apple'dan yeni marka başvurusu

Apple, bir süredir sızıntılarla gündemde olan Apple Reality Pro için ''xrOS'' isimli bir marka başvurusunda bulundu.

Yeni Zelanda Fikri Mülkiyet Ofisi'ne yapılan başvuru, hâlâ onay bekliyor. Söz konusu markanın, karma gerçeklik başlığında kullanılacak işletim sistemine ait olduğu belirtiliyor.

Sektörde fark yaratması beklenen yeni başlığın, bin ila 3 bin dolar arasında bir fiyatlandırmaya sahip olacağı düşünülüyor.

Öte yandan, Apple'ın bir de uygun fiyatlı bir versiyon geliştireceği belirtiliyor. 1500 dolar civarında bir fiyatla satılacağı söylenen bu başlığın 2024’ten önce satışa çıkması beklenmiyor.