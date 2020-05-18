Apple, salgın nedeniyle aldığı mağaza kurallarını açıkladı

Apple, yoğun koronavirüs önlemleriyle birlikte mağazalarını yeniden açmayı planlıyor.

Çin'de ortaya çıkan koronavirüs salgını nedeniyle birçok teknoloji şirketi, çeşitli önlemler almak zorunda kalmıştı. Bu şirketlerden biri olan Apple, Çin genelindeki bütün mağazalarını kapatmış ve bir süre sonra yeniden açmıştı.

Koronavirüs salgını Çin'de yavaş yavaş etkisini yitirirken, bu sefer de Avrupa ülkelerinin tehdit altında olması ve ölüm oranlarının artması, Apple'ın dünya genelindeki tüm mağazalarının kapanmasına neden olmuştu.

İLK MAĞAZALAR AÇILIYOR

Nisan ayının sona ermesinin ardından harekete geçen Apple, teker teker mağazalarını açmaya başlayacak. İlk olarak 5 Mayıs'ta Avusturya’nın başkenti Viyana’daki Apple Store'u açan şirket, diğer mağazalarını da kademeli olarak açmaya başladı.

YOĞUN ÖNLEMLER ALINACAK

Apple'ın perakende müdürü Deirdre O'Brien, mağazaların yeniden açılmasına ilişkin aldıkları önlemleri açıkladı.

İlk olarak Apple mağazasında bulunan herkes, (personeller dahil) maske takmak zorunda kalacak. Maskesiz mağazaya gelen müşteriler, mazanın önünde yetkiliden maske talep edebilecek.

Gelen müşterilerin ateşi dışarıda ölçülecek ve her müşteriye herhangi semptom gösterip göstermediği veya virüslü biriyle daha önce temas edip etmediği sorulacak.

Mağazalarda ayrıca gün boyu yoğun temizlik önlemleri alınacak. Özellikle ürünler ve müşterilerin yoğun olduğu yerler sık sık dezenfekte edilecek.

Tüm mağazalarda sosyal mesafe kurallarına uyularak kısıtlı sayıda müşteri kabul edilecek. Diğer müşteriler mağazanın dışında bekletilecek.

Apple; Idaho, Güney Carolina, Alabama ve Alaska'daki ABD mağazaları da dahil olmak üzere, dünya çapında perakende mağazalarının yaklaşık 100'ünü yeniden açtı.



