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    Apple, salgın nedeniyle ofislere dönüş tarihini yine erteledi

    Daha önce şubat ayında ofislere dönüleceğini duyuran Apple, Omicron varyantı sebebiyle bu kararından vazgeçti.
    • Haber Merkezi
    • 16.12.2021 - 10:50
    • Güncelleme : 16.12.2021 - 10:59
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    Apple, salgın nedeniyle ofislere dönüş tarihini yine erteledi

    Çin'de ortaya çıkan koronavirüs salgını nedeniyle oldukça zor durumda kalan Apple, evden çalışma düzenine geçti.

    ABD'li şirket, ülkede nüfusa oranla aşılamanın artmasının ardından çalışanlarını yeni yılla birlikte yeniden ofislere çağırma kararı almıştı.

    Geçtiğimiz ay Apple CEO'su Tim Cook, çalışanlara bir mektup göndererek, ofise dönüş planının 2022 Şubat ayına kadar ertelendiğini söyledi.

    OFİSE DÖNÜŞ YİNE ERTELENDİ

    Apple, Omicron varyantı sebebiyle ofislere dönüş tarihini yine erteledi. Şirket ayrıca, mağazada çalışanlarında vakaların artması nedeniyle 3 mağazasını da kapattı.

    ABD'li şirket, Omicron varyantıyla ilgili belirsizlikler nedeniyle ofise dönüş için yeni bir tarih vermekten kaçındı.

    tim cook

    Tim Cook, daha önce yaptığı açıklamada, çalışanların çoğunluğunun pazartesi, salı ve perşembe günleri ofise geleceği ve karma bir sistem uygulanacağı bilgisini paylaşmıtşı.

    Cook, geçtiğimiz yıl yaptığı açıklamada, pandemi kısıtlamaları sırasında şirketin bu yılki başarısını uzaktan çalışma sistemine bağlayarak, gelecekte bu konuda daha fazla esneklik sağlayabileceklerini söylemişti.

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