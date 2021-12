Apple servis ücretlerine 1500 TL'yi aşan zamlar geldi

Geçtiğimiz günlerde iPhone fiyatlarına zam yapan Apple, şimdi de servis ücretlerinde fiyat artışına gitti. İşte Apple'ın yeni servis ücretleri...

Apple Türkiye, hızla yükselen dolar kurunun etkisiyle ürünlerine yine zam yaptı. Geçtiğimiz günlerde yapılan zamlardan sonra fiyatı 17 bin 999 TL'den 22 bin 999 TL'ye çıkan iPhone 13 Pro Max 128GB, yeni zamla birlikte 31 bin 999 TL'den satılıyor.

ABD'li şirket, bu kez onarım ve servis ücretlerine de zam yaptı. Marka, yeni fiyatları internet sitesi üzerinden yayınladı.

1500 TL'Yİ AŞAN VARAN ZAMLAR GELDİ

Apple'ın yayınladığı servis fiyatlarına baktığımızda, birçok hizmetin 1500 TL ve üzeri zamlandığını görüyoruz.

APPLE ZAMLI SERVİS ÜCRETLERİ

Ekran değişimi

iPhone 13 Pro Max

Eski fiyat: 3 bin 999 TL

Yeni fiyat: 5 bin 649 TL

iPhone 13 Pro

Eski fiyat: 3 bin 449 TL

Yeni fiyat: 4 bin 949 TL

iPhone 13

Eski fiyat: 3 bin 449 TL

Yeni fiyat: 4 bin 949 TL

iPhone 13 Mini

Eski fiyat: 2 bin 949 TL

Yeni fiyat: 4 bin 149 TL

iPhone 12 Pro Max

Eski fiyat: 3 bin 999 TL

Yeni fiyat: 5 bin 649 TL

iPhone 12 Pro

Eski fiyat: 3 bin 449 TL

Yeni fiyat: 4 bin 949 TL

iPhone 12

Eski fiyat: 3 bin 449 TL

Yeni fiyat: 4 bin 949 TL

iPhone 12 Mini

Eski fiyat: 2 bin 949 TL

Yeni fiyat: 4 bin 149 TL

iPhone 11 Pro Max

Eski fiyat: 3 bin 999 TL

Yeni fiyat: 5 bin 649 TL

iPhone 11 Pro

Eski fiyat: 3 bin 449 TL

Yeni fiyat: 4 bin 949 TL

iPhone 11

Eski fiyat: 2 bin 249 TL

Yeni fiyat: 2 bin 899 TL

Pil değiştirme

iPhone X, iPhone XS, iPhone XS Max, iPhone XR, iPhone 11 Pro Max, iPhone 11 Pro, iPhone 11, iPhone 12 Pro Max, iPhone 12 Pro, iPhone 12, iPhone 12 mini, iPhone 13 Pro Max, iPhone 13 Pro, iPhone 13, iPhone 13 mini modellerinin pil değiştirme ücretleri 1159 TL olarak açıklandı.

iPhone SE (2. nesil), iPhone SE, iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone 6s, iPhone 6s Plus, iPhone 7, iPhone 7 Plus, iPhone 8, iPhone 8 Plus ve diğer tüm uygun modellerin pil değiştirme ücreti ise 729 TL.