Apple, son beş yılda 25 yapay zeka şirketi bünyesine kattı

Son yıllarda yapay zeka konusunda büyük yatırımlar yapan Apple, son beş yılda 25 yapay zeka girişimini satın alarak rakiplerinin önünde yer aldı.

Son yıllarda hemen hemen her alanda karşımıza çıkmaya başlayan yapay zeka teknolojilerine, dev şirketlerin ilgisi büyük.

GlobalData tarafından yapılan yeni bir araştırmaya göre Apple, 2016 ila 2020 yılları arasında yapay zeka ve makine öğrenimi geliştiren 25 girişimi bünyesine kattı.

APPLE, RAKİPLERİNİN ÖNÜNDE

Yayınlanan verilere göre Apple, yapay zeka yatırımları konusunda da rakiplerinin oldukça önünde. Söz konusu yıllar arasında 25 satın alımla ilk sırada yer alan Apple'ı 17 satın almayla Accenture, 14 satın almayla Google, 12 satın almayla Microsoft ve 9 satın almayla Facebook izliyor.

(Görsel: 2016-2020 yılları arasında şirketlerin satın aldığı yapay zeka girişimleri.)

GlobalData araştırma ekibinde yer alan kıdemli analist Nicklas Nilsson, Apple'ın genellikle Siri'yi geliştirmek ve iPhone'lara yeni özellikler eklemek için yapay zeka şirketlerini satın aldığını söyledi.

Örneğin Makine öğrenimi girişimi Inductiv, Siri'nin veri işleme yeteneklerini daha iyi hale getirmek için satın alındı. İrlandalı Voysis şirketi, Siri'nin doğal dil anlayışını geliştirmek için Apple'a katıldı.

İŞ İLANLARI DA ARTIYOR

Yapılan araştırmaya göre, yukarıda bahsettiğimiz teknoloji şirketleri, söz konusu satın alımların dışında yapay zekaya yönelik yeni çalışanlar da işe alıyor.

Gelen bilgilere göre listedeki beş şirket, 2020 yılı boyunca yapay zeka alanında 14 binden fazla iş ilanı yayınlamış durumda.