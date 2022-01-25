Apple, son çeyrekte akıllı telefon pazarının lideri oldu

2021'in dördüncü çeyreğinde Apple, akıllı telefon pazarında yüzde 22 pay elde etti ve Samsung'u geçerek liderliğe oturdu.

Küresel çip krizi nedeniyle akıllı telefon pazarı durgun seyrederken, zirvede önemli değişiklikler yaşanıyor.

Yıllarca akıllı telefon pazarının lideri olan Samsung, özellikle son iki yıldır beklentilerin altında kalan satışları nedeniyle koltuğunu yeniden Apple’a kaptırdı.

iPhone 12 satışları sayesinde 2020 yılı son çeyrekte ilk kez akıllı telefon pazarının lideri olan Apple, çip krizi nedeniyle geçen yıl üçüncülüğe kadar gerilemişti.

iPhone 13 serisinin başarılı satış rakamlarına imza atması, 2021'in son çeyreğinde Apple'ı yine zirveye yerleştirdi.

AKILLI TELEFON PAZARINDA İLK 5 MARKA

Apple, yüzde 22'lik pazar payıyla zirveye yerleşirken, en yakın rakibi Samsung yüzde 20 pay elde etti.

Çinli akıllı telefon üreticisi Xiaomi ise yüzde 12 pazar payıyla üçüncü sırada yer alıyor. OPPO ve Vivo ise sırasıyla yüzde 9 ve yüzde 8 pay elde ederek ilk 5'i tamamlıyor.

Küresel çip tedarik sorunu nedeniyle, akıllı telefon pazarı son çeyrekte yalnızca yüzde 1'lik bir büyüme gösterebildi.

Bu yılın ortalarında çip krizinin biraz olsun etkisini azaltması, akıllı telefon satışlarına olumlu yansıyacaktır.