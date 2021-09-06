Apple, sürücüsüz otomobili için test alanı satın aldı

Gelen bilgilere göre, Apple'a bağlı olduğu düşünülen bir şirket, Arizona'da bir araç test alanı satın aldı. Söz konusu bölgede, ilk Apple otomobilleri test edilecek.

Apple'ın, yıllardır üzerinde çalıştığı sürücüsüz araç projesi ile ilgili yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

2024 yılında karşımıza çıkması beklenen sürücüsüz otomobil için Apple, eski Mercedes ve Porsche mühendislerini işe almış ve BMW'nin i3 ve i8 programlarını yöneten kritik isim olan Ulrich Kranz'ı transfer etmişti.

TEST ALANI SATIN ALDI

Apple’a bağlı olduğu söylenen bir firma, Arizona’da bir araç test alanı satın aldı. Asıl sahibini saklayan bu şirket, söz konusu alan için 125 milyon dolar ödedi.

Route 14 isimli şirket, yukarıda gördüğünüz test alanını 25 Haziran 2021'de satın aldı. Her ne kadar bu şirketin Apple ile bağlantılı olduğu doğrulanamasa da ismi duyulmayan şirketin 125 milyonu peşin verebilecek kadar zengin olması, akıllara ilk olarak Apple'ı getiriyor.

Aslına bakacak olursak, Route 14 şirketinin Apple ile olan yakınlığı 2015 yılına dayanıyor. O yıllarda yine aynı alanı kiralayan şirket, daha sonra Corporation Trust şirketi tarafından satın alınmıştı.

Gelen bilgilere göre, o zamanlarda Apple da Corporation Trust ile bazı konularda görüşme halindeydi.



