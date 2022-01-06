Apple, tatil sezonunda 40 milyondan fazla iPhone 13 satışı yaptı

Analist Daniel Ives'ın paylaştığı yeni bilgilere göre, iPhone 13 ailesi aralık ayındaki tatil sezonunda 40 milyondan fazla sattı.

Apple'ın geçtiğimiz yıl eylül ayında tanıttığı iPhone 13 serisi, ABD'li şirketin yüzünü güldürmeye devam ediyor.

Geçtiğimiz günlerde, Apple'ın 3 trilyon dolarlık piyasa değerine ulaşarak rekor kırdığını sizlerle paylaşmıştık. Şirketin buralara gelmesinde kuşkusuz iPhone satışlarının önemli bir yeri var.

iPHONE 13'TEN YENİ BAŞARI

Analist Daniel Ives'ın paylaştığı yeni bilgilere göre iPhone 13 ailesi, aralık ayındaki tatil sezonunda 40 milyondan fazla satarak önemli bir başarı elde etti.

Öte yandan, Apple'ın servis bölümüyle ilgili açıklamalarda bulunan Ives, şirketin servis bölümünün 1,5 trilyon dolar değere ulaştığını söyledi.

Servis bölümünün her geçen gün daha da büyüyeceğini belirten Ives, bu işin 2024 yılında yıllık 100 milyar doları aşkın gelir getireceğini de sözlerine ekledi.