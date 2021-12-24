Apple tedarikçileri arasındaki rekabet artıyor: Dev fabrika yolda

Apple'ın en büyük tedarikçisi Foxconn'a rakip olmak isteyen Luxshare, devasa bir iPhone fabrikası kurmak için kolları sıvadı.

Dünya genelinde satışa çıkan iPhone'ların hemen hemen tamamı, Foxconn ve Pegatron tarafından üretiliyor.

Apple'ın pek bilinmeyen tedarikçilerinden Luxshare, diğer tedarikçiler Foxconn ve Pegatron ile olan rekabeti artırmak için yeni bir üretim tesisi kuracağını duyurdu.

258 BİN METREKARELİK ALANA İNŞA EDİLECEK

1,73 milyar dolar yatırımla Çin’in Kunshan şehrinde yükselecek yeni fabrika, 285 bin metrekarelik dev bir alana kurulacak.

Luxshare, bu sayede 2022 yılının sonuna kadar 6,5 milyon adet iPhone üretimini 12-15 milyon adete kadar çıkaracak.

Günümüzde iPhone üretiminin büyük bir kısmını oluşturan Foxconn ve Pegatron gibi tedarikçilere güvenen Apple, yeni tesisin duyurusu ile beraber tedarik zincirinde değişiklikler yapabilir.

Bununla birlikte genel üretimin Tayvan'dan Çin'e doğru bir hareket kazanması bekleniyor.