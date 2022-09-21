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    Apple tedarikçisi Foxconn, 19.5 milyar dolarlık çip fabrikası kuruyor

    Tayvanlı elektronik imalat devi Foxconn, 19.5 milyar dolarlık yatırımla Hindistan'da çip fabrikası kuracağını duyurdu.
    • Haber Merkezi
    • 21.09.2022 - 15:28
    • Güncelleme : 21.09.2022 - 15:32
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    Apple tedarikçisi Foxconn, 19.5 milyar dolarlık çip fabrikası kuruyor

    Koronavirüs salgınının neden olduğu yüksek talep nedeniyle son aylarda birçok sektörde çip sıkıntısı yaşanıyor.

    Özellikle otomobil sektörü bu durumdan fazlasıyla etkilenirken, birçok marka üretimi geçici olarak durdurma kararı almıştı.

    Apple tedarikçisi Foxconn, çip sorununu çözmek için yeni fabrika yatırımını duyurdu. Şirket, 19.5 milyar dolarlık yatırımla Hindistan'da çip fabrikası kuracak. Gucerat eyaletinde kurulacak fabrika, yaklaşık 100 bin kişilik istihdam da sağlayacak.

    Hint madencilik devi Vedanta'nın yöneticisi Anil Agrawal, 1,6 kilometrekarelik alana kurulacak fabrika için eyaletin başkenti Ahmedabad yakınlarında arazi aradıklarını söyledi.

    Devlet desteği önemli bir rol oynadı

    Foxconn'ın başkan yardımcısı Brian Ho ise devletin teknoloji projelerini aktif olarak desteklemesinin ve Gucerat'ın altyapısının gelişmesinin, çip fabrikasının burada kurulmasına karar verme aşamasında önemli rol oynadığını söyledi.

    Hindistan Başbakanı Narendra Modi, ülkede çip üretimini teşvik etmek için geçen yıl 10 milyar dolarlık bir teşvik paketi hazırlandığını duyurmuştu.

    foxconn


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