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    Apple tedarikçisi Foxconn fabrikasını kapattı

    Apple'ın dev tedarikçisi Foxconn, işçilerin gıda zehirlenmesi yaşaması sebebiyle protesto edildi. Yoğun protestolar nedeniyle şirket, çareyi fabrikayı geçici olarak kapatmakta buldu.
    • Haber Merkezi
    • 23.12.2021 - 15:03
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    Apple tedarikçisi Foxconn fabrikasını kapattı

    Dünya genelinde satışa çıkan iPhone'ların hemen hemen tamamı, Foxconn ve Pegatron tarafından üretiliyor. Apple'ın en büyük tedarikçilerinden Foxconn, şu sıralar yoğun protestoların ehdefinde.

    Foxconn’un Hindistan fabrikasında başlayan protestolar, çalışanların gıda zehirlenmeleri yaşamaları sonucunda patlak verdi.

    ÜRETİM TAMAMEN DURDU

    Fabrikanın protestolar ile beraber 1 hafta kapalı kalacağı bildirilirken, gelen bilgilere göre üretim tamamen durdu.

    Sağlık müdürlüğünden üst düzey bir yetkili, fabrikanın cumartesi gününden bu yana kapalı olduğunu ve önümüzdeki pazar gününe kadar kapalı kalacağını söyledi.

    apple

    APPLE ETKİLENEBİLİR

    Pandemi sebebiyle küresel tedarik sıkıntıları devam ederken, Foxconn'un kapatılması ile birlikte Apple'ın üretiminin etkilenebileceği belirtiliyor.

    Geçici olarak kapatılan söz konusu Hindistan fabrikası, iPhone 12 ve iPhone 13'ün deneme üretimlerini gerçekleştiriyordu.

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