Apple tedarikçisi Foxconn'un ilk çeyrek karı yüzde 52 düştü Apple tedarikçisi Foxconn'un ilk çeyrek kârı, yüzde 52 düşerek beklentilerin altında kaldı.

ensonhaber.com

Apple tedarikçisi Foxconn, perşembe günü ilk çeyrek net kârında tahminlerin gerisinde kalarak yüzde 56'lık bir düşüş bildirdi ve küresel ekonomik kriz nedeniyle üç yılın en büyük çeyrek düşüşünü kaydetti.

Dünyanın en büyük sözleşmeli elektronik üreticisi olan Tayvanlı şirket, ocak-mart çeyreği için net kârını 12.8 milyar Tayvan Doları (417 milyon dolar) olarak açıkladı.

Şirket, geçen yılın aynı döneminde 29,45 milyar Tayvan Doları gelir elde etmişti.

Düşüş devam edecek

Foxconn, temel tüketici elektroniği ürünleri gelirinin ikinci çeyrekte de düşmesini beklediğini söyledi.

Bu grup, akıllı telefonları içeriyor ve Foxconn'un toplam gelirinin yarısından fazlasını oluşturuyor.

iPhone'ların yaklaşık yüzde 70'ini üreten Foxconn, Pekin ile Washington arasındaki ticaret gerilimini artırmanın, işine olası bir darbe vurmasını önlemeye çalışıyor.