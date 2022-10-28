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    Apple, tepkilerin ardından kumar reklamlarını kaldırdı

    App Store'un kumar reklamlarıyla dolup taşması, kullanıcıları sinirlendirdi. Apple, geri adım atarak bu tip reklamları yasakladı.
    • Haber Merkezi
    • 28.10.2022 - 10:25
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    Apple, tepkilerin ardından kumar reklamlarını kaldırdı

    Küresel ekonomide yaşanan gerileme ve koronavirüs pandemisinin neden olduğu sorunlar, teknoloji şirketlerini oldukça etkiliyor. Bu nedenle birçok şirket, para kazanmanın yeni yollarını arıyor.

    Apple, 25 Ekim'den itibaren uygulama mağazası olan App Store'da çok daha fazla reklam göstermeye başlamıştı.  Ayrıca şirket, yakında Harita uygulamasında da reklam göstermeye başlayacak.

    Kumar reklamları kullanıcıları bıktırdı

    Kararın uygulanmaya başlanmasıyla birçok iPhone kullanıcısı Apple'a sert tepki gösterdi. Çünkü App Store'da çok daha fazla kumar reklamı yayınlanmaya başlamıştı.

    aple

    Apple'dan yasak geldi

    Apple, kullanıcılardan gelen sert tepkiler nedeniyle kumar reklamlarının App Store'dan yasaklandığını duyurdu.

    App Store reklamları daha önce anahtar kelimelere ve Arama sekmesinin "Önerilen" bölümüne dayalı arama sonuçlarıyla sınırlıydı.

    Ancak artık Apple, 25 Ekim'den itibaren "Bugün" sekmesinde ve uygulama listelerinin altında geliştiricilere reklam alanı satmaya başladı.

    Apple, reklam gelirini önümüzdeki birkaç yıl içinde üç kat artırarak yılda 10 milyar dolara çıkarmayı hedefliyor


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