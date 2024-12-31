Apple, TSMC'nin ABD'de üreteceği çiplerin bir kısmını satın alacak

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Apple, çip tedarik sürecinde önemli bir değişikliğe gidiyor. Şirket, TSMC'nin ABD'deki fabrikasında üretilen 4nm çipleri kullanmaya başlayacak. Bu karar, Apple'ın ABD'deki çip üretimine verdiği desteği gösteriyor.

TSMC, 2025 yılının ikinci yarısında ABD'nin Arizona eyaletindeki fabrikasında 4nm çip üretmeye başlayacak. Apple, Nvidia, AMD ve Qualcomm gibi şirketler, bu fabrikada üretilen çipleri kullanacak.

ÜRETİM MALİYETLERİ YÜKSEK

TSMC'nin ABD'deki üretim maliyetleri, Tayvan'daki fabrikalarına göre yüzde 30 daha yüksek. Bu durum, ABD'de üretilen çiplerin daha pahalı olmasına neden olabilir.

TSMC, ABD'de 2028 yılında 2nm çip üretmeyi planlıyordu. Ancak, Tayvan hükümeti TSMC'nin ülke dışında 2nm çip üretmesini yasakladı. Bu karar, ABD'nin çip üretimini kontrol altına alma çabalarına bir engel oluşturabilir.

İşlemci teknolojisinde düğüm boyutu küçüldükçe, çipler daha güçlü ve enerji verimli hale geliyor. TSMC, 2028 yılında Tayvan'da 1.6nm çip üretmeyi hedefliyor.