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    Apple, Türkiye'deki ürün ve hizmetlerine zam yaptı

    Apple Türkiye, çeşitli ürün ve hizmetlerinde fiyat artışına gitme kararı aldı. İşte zamlanan Apple ürünleri...
    • Haber Merkezi
    • 21.04.2021 - 10:01
    • Güncelleme : 21.04.2021 - 10:02
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    Apple, Türkiye'deki ürün ve hizmetlerine zam yaptı

    Apple, dün akşam düzenlediği etkinlikte yeni AirTag, iMac ve iPad Pro modellerini tanıtmıştı. ABD'li şirket, her ne kadar yeni ürünleriyle sevenlerini mutlu etse de etkinlikten hemen sonra kötü haber geldi.

    Etkinlikten hemen önce çevrimiçi mağazasını kapatan Apple, mağazayı yeniden açmasıyla birlikte fiyat değişiklikleri de ortaya çıkmış oldu.

    Apple tarafından iPad Air, iPad, iPad Mini, klavye ve kılıf ürünlerine büyük zam yapıldı. Türkiye'de de geçerli olan zam sonrası pek çok ürünün fiyatı değişti.

    FİYATI ARTAN APPLE ÜRÜNLERİ

    Apple'ın aldığı zam kararı sonrası fiyatı artan ürünler şu şekilde:

    iPad Air 64 GB Wi-Fi: 6.399 TL - Eski fiyat: 5.799 TL
    iPad Air 64 GB Wi-Fi + Hücresel: 7.799 TL - Eski fiyat: 7.199 TL
    iPad Air 256 GB Wi-Fi: 7.999 TL - Eski fiyat: 7.199 TL
    iPad Air 256 GB Wi-Fi + Hücresel: 9.399 TL - Eski fiyat: 8.399 TL
    iPad 32 GB Wi-Fi: 3.499 TL - Eski fiyat: 3.199 TL
    iPad 32 GB Wi-Fi + Hücresel: 4.899 TL - Eski fiyat: 4.399 TL
    iPad 128 GB Wi-Fi: 4.499 TL - Eski fiyat: 3.999 TL
    iPad 128 GB Wi-Fi + Hücresel: 5.899 TL - Eski fiyat: 5.199 TL
    iPad Mini 64 Wi-Fi: 4.399 TL - Eski fiyat: 3.799 TL
    iPad Mini 64 Wi-Fi + Hücresel: 5.799 TL - Eski fiyat: 4.999 TL
    iPad Mini 256 GB Wi-Fi: 5.999 TL - Eski fiyat: 5.199 TL
    iPad Mini 256 GB Wi-Fi + Hücresel: 7.399 TL - Eski fiyat: 6.399 TL
    Magic Keyboard: 2.999 TL - Eski fiyat: 2.499 TL
    Smart Keyboard Folio: 1.749 TL - Eski fiyat: 1.499 TL
    Smart Keyboard: 1.499 TL - Eski fiyat: 1.299 TL
    iPad Air (4. nesil) Smart Folio: 799 TL - Eski fiyat: 699 TL

    apple store

    Henüz Apple’ın Türkiye’de satılan diğer ürünlerinde gözle görülür bir fiyat artışı yok. Örneğin iPhone ve Apple Watch modellerinin fiyatı Apple mağazasında aynı görünüyor.

    Son olarak Apple'ın bu fiyat artışını diğer ülkelerde değil, sadece Türkiye'de yaptığını hatırlatalım.

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