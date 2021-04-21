Apple, Türkiye'deki ürün ve hizmetlerine zam yaptı

Apple, Türkiye'deki ürün ve hizmetlerine zam yaptı

Apple Türkiye, çeşitli ürün ve hizmetlerinde fiyat artışına gitme kararı aldı. İşte zamlanan Apple ürünleri...

Apple, dün akşam düzenlediği etkinlikte yeni AirTag, iMac ve iPad Pro modellerini tanıtmıştı. ABD'li şirket, her ne kadar yeni ürünleriyle sevenlerini mutlu etse de etkinlikten hemen sonra kötü haber geldi.

Etkinlikten hemen önce çevrimiçi mağazasını kapatan Apple, mağazayı yeniden açmasıyla birlikte fiyat değişiklikleri de ortaya çıkmış oldu.

Apple tarafından iPad Air, iPad, iPad Mini, klavye ve kılıf ürünlerine büyük zam yapıldı. Türkiye'de de geçerli olan zam sonrası pek çok ürünün fiyatı değişti.

FİYATI ARTAN APPLE ÜRÜNLERİ

Apple'ın aldığı zam kararı sonrası fiyatı artan ürünler şu şekilde:

iPad Air 64 GB Wi-Fi: 6.399 TL - Eski fiyat: 5.799 TL

iPad Air 64 GB Wi-Fi + Hücresel: 7.799 TL - Eski fiyat: 7.199 TL

iPad Air 256 GB Wi-Fi: 7.999 TL - Eski fiyat: 7.199 TL

iPad Air 256 GB Wi-Fi + Hücresel: 9.399 TL - Eski fiyat: 8.399 TL

iPad 32 GB Wi-Fi: 3.499 TL - Eski fiyat: 3.199 TL

iPad 32 GB Wi-Fi + Hücresel: 4.899 TL - Eski fiyat: 4.399 TL

iPad 128 GB Wi-Fi: 4.499 TL - Eski fiyat: 3.999 TL

iPad 128 GB Wi-Fi + Hücresel: 5.899 TL - Eski fiyat: 5.199 TL

iPad Mini 64 Wi-Fi: 4.399 TL - Eski fiyat: 3.799 TL

iPad Mini 64 Wi-Fi + Hücresel: 5.799 TL - Eski fiyat: 4.999 TL

iPad Mini 256 GB Wi-Fi: 5.999 TL - Eski fiyat: 5.199 TL

iPad Mini 256 GB Wi-Fi + Hücresel: 7.399 TL - Eski fiyat: 6.399 TL

Magic Keyboard: 2.999 TL - Eski fiyat: 2.499 TL

Smart Keyboard Folio: 1.749 TL - Eski fiyat: 1.499 TL

Smart Keyboard: 1.499 TL - Eski fiyat: 1.299 TL

iPad Air (4. nesil) Smart Folio: 799 TL - Eski fiyat: 699 TL

Henüz Apple’ın Türkiye’de satılan diğer ürünlerinde gözle görülür bir fiyat artışı yok. Örneğin iPhone ve Apple Watch modellerinin fiyatı Apple mağazasında aynı görünüyor.

Son olarak Apple'ın bu fiyat artışını diğer ülkelerde değil, sadece Türkiye'de yaptığını hatırlatalım.