Apple, ücretsiz iCloud özelliğini sonlandırma kararı aldı Apple, iCloud ile birlikte tanıtılan ücretsiz "Fotoğraf Yayınım" özelliğini tamamen sonlandıracak.

Apple, 2011’de iCloud ile birlikte tanıttığı Fotoğraf Yayınım özelliğini kapatıyor. Fotoğraf Yayınım (My Photo Stream); iPhone, iPad, Mac ve Apple TV arasında fotoğrafları eş zamanlı olarak yayınlıyordu.

Ancak, iCloud Fotoğraf Kitaplığı özelliğinin gelmesiyle birlikte bu özelliğin artık ilgi görmemesi, Apple'ın böyle bir karar almasına neden oldu.

iCloud Fotoğrafları, elle işlem gerekmeden fotoğraf ve videolarınızı yüksek çözünürlükte cihazlarınız arasında eşitliyor.

MacRumors'un haberine göre, Apple bundan sonra tüm müşterilerin My Photo Stream yerine iCloud Photos kullanmasını planlıyor.

Son tarih 26 Haziran

My Photo Stream hizmetine, 26 Haziran 2023'ten itibaren yeni fotoğraf yüklenemeyecek ve görüntüler, kapatma noktasına kadar 30 gün boyunca her zamanki gibi iCloud'da kalacak.