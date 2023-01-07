Apple, ucuz iPhone üretme planından vazgeçti

Apple, tedarikçilere talimat vererek iPhone SE 4 modelini ertelemek yerine tamamen iptal etme kararı aldı.

Apple, geçtiğimiz yıl iPhone 13 serisinde daha küçük ekranlı "mini" modeline yer vermişti. Ancak satışların pek de iyi gitmemesi nedeniyle şirket, bu yıl böyle bir model tanıtmadı.

Apple'ın bunun yerine iPhone SE 4'ü çıkarmayı planladığı belirtiliyordu. Daha ucuz olması beklenen model, tecrübeli analist Ming-Chi Kuo’ya göre tamamen iptal edildi.

Apple, tedarikçilere talimat vererek iPhone SE 4 modelini ertelemek yerine tamamen iptal etme kararı aldı.

Apple satışlardan memnun değil

Apple, şu anda piyasada olan iPhone SE 3 modelinin satışlarından pek de memnun değil. İptal kararının arkasındaki en büyük gerekçe ise bu.

Apple’ın 2022 model telefonları arasında en büyük ilgiyi iPhone 14 Pro ve Pro Max modelleri görüyor.

Orta segmente hitap eden iPhone SE, iPhone 13 mini ve iPhone 14 Plus gibi telefonlar ise yeteri kadar ilgi görmüyor.