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    Apple, ucuz iPhone üretme planından vazgeçti

    Apple, tedarikçilere talimat vererek iPhone SE 4 modelini ertelemek yerine tamamen iptal etme kararı aldı.
    • 07.01.2023 - 12:29
    • Güncelleme : 07.01.2023 - 13:00
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    Apple, ucuz iPhone üretme planından vazgeçti

    Apple, geçtiğimiz yıl iPhone 13 serisinde daha küçük ekranlı "mini" modeline yer vermişti. Ancak satışların pek de iyi gitmemesi nedeniyle şirket, bu yıl böyle bir model tanıtmadı.

    Apple'ın bunun yerine iPhone SE 4'ü çıkarmayı planladığı belirtiliyordu. Daha ucuz olması beklenen model, tecrübeli analist Ming-Chi Kuo’ya göre tamamen iptal edildi.

    Apple, tedarikçilere talimat vererek iPhone SE 4 modelini ertelemek yerine tamamen iptal etme kararı aldı.

    Apple satışlardan memnun değil

    Apple, şu anda piyasada olan iPhone SE 3 modelinin satışlarından pek de memnun değil. İptal kararının arkasındaki en büyük gerekçe ise bu.

    iphone se

    Apple’ın 2022 model telefonları arasında en büyük ilgiyi iPhone 14 Pro ve Pro Max modelleri görüyor.

    Orta segmente hitap eden iPhone SE, iPhone 13 mini ve iPhone 14 Plus gibi telefonlar ise yeteri kadar ilgi görmüyor.

    iphone xr


    Apple, ucuz iPhone üretme planından vazgeçti
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    Apple, ucuz iPhone üretme planından vazgeçti

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