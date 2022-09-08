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Apple, ülkemizde satılan iPhone modellerine zam yaptı
Apple, iPhone 14 tanıtımından sonra ülkemizde satılan iPhone'ların fiyatlarını artırdı
- Haber Merkezi
- 08.09.2022 - 09:04
- Güncelleme : 08.09.2022 - 09:32
Phone 14 modelleri, Apple'ın dün akşam TSİ 20.00'de başlayan etkinliğinde resmi olarak tanıtıldı.
Daha önce sizlerle paylaştığımız gibi Apple; iPhone 14, iPhone 14 Plus, iPhone 14 Pro ve iPhone 14 Pro Max olmak üzere 4 yeni modelle müşterilerinin karşısına çıktı.
Öte yandan yeni etkinlikle birlikte, Türkiye’deki kullanıcılar için büyük bir sürpriz yaşandı. Apple, ilk kez bir iPhone etkinliğinin ardından tüm iPhone fiyatlarına zam yaptı.
iPhone'ların yeni fiyatları
iPhone 13 mini (128 GB)
- Eski fiyat: 20 bin 999 TL
- Yeni fiyat: 24 bin 999 TL
iPhone 13 (128 GB)
- Eski fiyat: 22 bin 499 TL
- Yeni fiyat: 27 bin 999 TL
iPhone 12 (64 GB)
- Eski fiyat: 20 bin 999 TL
- Yeni fiyat: 24 bin 999 TL
iPhone SE
- Eski fiyat: 13 bin 499 TL
- Yeni fiyat: 16 bin 999 TL
Bazı modeller satıştan kalktı
Apple, iPhone 14 serisinin tanıtılmasının ardından bazı iPhone modellerini resmi web sitesinden kaldırdı ve satışları durdurdu. Satıştan kaldırılan modeller şu şekilde:
- iPhone 11 64 GB
- iPhone 12 mini 64 GB
- iPhone 13 Pro
- iPhone 13 Pro Max
- Apple Watch 7 serisi
- Apple Watch SE (eski seri)