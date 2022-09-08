Petrol
88.2
0.23%
Euro
18.2625
0.13%
Dolar
18.2362
0.12%
Altın
1.007
0.06%
Borsa
3403
0.00%
Bitcoin
353.162
2.17%
BTXN Coin
5.03
2.02%
Bitexen
19ºC
İstanbul
Güneşli 19 C

    Apple, ülkemizde satılan iPhone modellerine zam yaptı

    Apple, iPhone 14 tanıtımından sonra ülkemizde satılan iPhone'ların fiyatlarını artırdı
    • Haber Merkezi
    • 08.09.2022 - 09:04
    • Güncelleme : 08.09.2022 - 09:32
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Apple, ülkemizde satılan iPhone modellerine zam yaptı

    Phone 14 modelleri, Apple'ın dün akşam TSİ 20.00'de başlayan etkinliğinde resmi olarak tanıtıldı.

    Daha önce sizlerle paylaştığımız gibi Apple; iPhone 14, iPhone 14 Plus, iPhone 14 Pro ve iPhone 14 Pro Max olmak üzere 4 yeni modelle müşterilerinin karşısına çıktı.

    Öte yandan yeni etkinlikle birlikte, Türkiye’deki kullanıcılar için büyük bir sürpriz yaşandı. Apple, ilk kez bir iPhone etkinliğinin ardından tüm iPhone fiyatlarına zam yaptı.

    iPhone'ların yeni fiyatları

    iPhone 13 mini (128 GB)

    • Eski fiyat: 20 bin 999 TL
    • Yeni fiyat: 24 bin 999 TL

    iPhone 13 (128 GB)

    • Eski fiyat: 22 bin 499 TL
    • Yeni fiyat: 27 bin 999 TL

    iPhone 12 (64 GB)

    • Eski fiyat: 20 bin 999 TL
    • Yeni fiyat: 24 bin 999 TL

    iPhone SE

    • Eski fiyat: 13 bin 499 TL
    • Yeni fiyat: 16 bin 999 TL

    Apple, ülkemizde satılan iPhone modellerine zam yaptı #1

    Bazı modeller satıştan kalktı

    Apple, iPhone 14 serisinin tanıtılmasının ardından bazı iPhone modellerini resmi web sitesinden kaldırdı ve satışları durdurdu. Satıştan kaldırılan modeller şu şekilde:

    • iPhone 11 64 GB
    • iPhone 12 mini 64 GB
    • iPhone 13 Pro
    • iPhone 13 Pro Max
    • Apple Watch 7 serisi
    • Apple Watch SE (eski seri)

    İlginizi Çekebilir

    Ünlü iş adamı yeni kripto projesini açıklıyor!
    Tesla

    Ünlü iş adamı yeni kripto projesini açıklıyor!

    Otomatik Portakal romanının yarattığı etki
    Kitap

    Otomatik Portakal romanının yarattığı etki

    Bilgileri ele geçirilen PKK'lı, İstanbul’da yakalandı
    3. Sayfa

    Bilgileri ele geçirilen PKK'lı, İstanbul’da yakalandı

    Görüş Bildir