Apple, ülkemizde satılan iPhone modellerine zam yaptı

Apple, iPhone 14 tanıtımından sonra ülkemizde satılan iPhone'ların fiyatlarını artırdı

Phone 14 modelleri, Apple'ın dün akşam TSİ 20.00'de başlayan etkinliğinde resmi olarak tanıtıldı.

Daha önce sizlerle paylaştığımız gibi Apple; iPhone 14, iPhone 14 Plus, iPhone 14 Pro ve iPhone 14 Pro Max olmak üzere 4 yeni modelle müşterilerinin karşısına çıktı.

Öte yandan yeni etkinlikle birlikte, Türkiye’deki kullanıcılar için büyük bir sürpriz yaşandı. Apple, ilk kez bir iPhone etkinliğinin ardından tüm iPhone fiyatlarına zam yaptı.

iPhone'ların yeni fiyatları

iPhone 13 mini (128 GB)

Eski fiyat: 20 bin 999 TL

Yeni fiyat: 24 bin 999 TL

iPhone 13 (128 GB)

Eski fiyat: 22 bin 499 TL

Yeni fiyat: 27 bin 999 TL

iPhone 12 (64 GB)

Eski fiyat: 20 bin 999 TL

Yeni fiyat: 24 bin 999 TL

iPhone SE

Eski fiyat: 13 bin 499 TL

Yeni fiyat: 16 bin 999 TL

Bazı modeller satıştan kalktı

Apple, iPhone 14 serisinin tanıtılmasının ardından bazı iPhone modellerini resmi web sitesinden kaldırdı ve satışları durdurdu. Satıştan kaldırılan modeller şu şekilde: