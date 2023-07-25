Apple, uygulama mağazası ücretleri nedeniyle 1 milyar dolarlık dava ile karşı karşıya Apple, uygulama mağazası ücretleri nedeniyle uygulama geliştiricileri tarafından Birleşik Krallık'ta 1 milyar dolarlık dava ile karşı karşıya kaldı.

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Salı günü Apple, App Store ücretleri nedeniyle Birleşik Krallık'ta 1.500'den fazla uygulama geliştiricisi tarafından açılan 785 milyon sterlinlik (1 milyar dolar) toplu davanın hedefi oldu.

Apple'ın App Store'u da içeren hizmetler bölümü, son birkaç yılda gelirlerini hızlı bir şekilde artırıyor ve şu anda her çeyrekte şirkete yaklaşık 20 milyar dolar kazandırıyor.

Apple'ın aldığı komisyonlar eleştiriliyor

Bununla birlikte, şirketin uygulama içi ödeme sisteminin kullanımı için bazı uygulama üreticilerinden aldığı yüzde15 ila yüzde 30'luk komisyonlar oldukça eleştiriliyor.

Apple, daha önce App Store'daki geliştiricilerin yüzde 85'inin herhangi bir komisyon ödemediğini ve Avrupalı ​​geliştiricilerin App Store aracılığıyla dünyanın 175 ülkesindeki pazarlara ve müşterilere eriştiğini söylemişti.

Rekabet Temyiz Mahkemesi'ndeki Birleşik Krallık davası, East Anglia Üniversitesi Rekabet Politikası Merkezi'nde profesör ve eski bir ekonomist olan Sean Ennis tarafından 1.566 uygulama geliştiricisi adına açıldı.

Apple, son birkaç yılda Fransa, Almanya, Hollanda, Güney Kore, Japonya, Amerika Birleşik Devletleri ve diğer birçok ülkede rekabete aykırı uygulamalar yapmakla suçlandı veya bu nedenle soruşturuldu.

Sonuç olarak Apple, bazı ülkelerde "App Store"da değişiklikler yapmak zorunda kaldı. Örneğin şirket, geliştiricilerin Güney Kore'de alternatif ödeme sistemleri sunmasına izin verdi.