Apple, Uygurları zorla çalıştırdığı gerekçesiyle Çinli tedarikçisi ile iş yapmayı bıraktı

Apple, Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi’nde bulunan Uygur Türklerinin zorla çalıştırıldığı gerekçesiyle, Çinli kamera ve parça tedarikçisi Ofilm Group şirketiyle sözleşmesini sonlandırdı.

Apple'ın, Temmuz 2020’de zorla çalıştırma uygulamalarına karıştığı gerekçesiyle yaptırım listesine alınan Ofilm Group ile sözleşmelerini sonlandırdığı belirtiliyor.

Konuyla ilgili isminin açıklanmasını istemeyen bir kaynak, Apple’ın bu kararı birkaç ay önce aldığını belirtirken, Apple'dan henüz konuya ilişkin açıklama yapılmadı.

Çinli Ofilm Group ise, özel bir denizaşırı müşterisinin ürünlerini almayı durdurduğunu açıklamış, ancak Apple'ın ismini vermemişti.

BİRÇOK FİRMA, ÇİNLİ ŞİRKETLERLE ÇALIŞMAYI DURDURDU

Söz konusu zorla çalıştırma uygulamaları nedeniyle birçok firma, artık Çinli şirketlerle iş yapmıyor.

İsveç merkezli giyim firması H&M, Eylül 2020'de etnik azınlıkların "zorunlu çalıştırılması" nedeniyle Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nden pamuk tedarik etmeyeceğini açıklamıştı.

Avustralya Stratejik Politika Enstitüsü'nün (ASPI) Şubat 2020'de yayımladığı raporda da Çin'in 2017-2019 yıllarında 80 binden fazla Uygur Türkü'nü fabrikalarda çalışmaları için zorla gönderdiği ortaya konulmuştu.