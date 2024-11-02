Apple ve GlobalStar, iPhone'lar için uydu bağlantısını genişletmek üzere ortaklık kurdu

Haber Merkezi

Apple, uydu bağlantısı hedeflerini genişletmek adına GlobalStar ile stratejik ortaklığını derinleştirdi.

Teknoloji devi, GlobalStar'ın uydu altyapısını geliştirmek için 1,1 milyar dolarlık ek ön ödeme yapacağını ve şirketin yaklaşık 400 milyon dolara yüzde 20 hissesini satın alacağını duyurdu.

UYDU ÜZERİNDEN MESAJLAŞMA DÖNEMİ BAŞLIYOR

Bu yatırım, Apple'ın iPhone kullanıcılarına yenilikçi özellikler sunmak için uydu teknolojisinden yararlanma stratejisinin bir parçası.

iOS 18 ile birlikte Apple, acil SOS özelliğinin yanı sıra uydu üzerinden kısa mesaj gönderme yeteneğini de kullanıma sundu.

APPLE'IN PARA KAZANMA STRATEJİLERİ

Apple şu anda bu uydu hizmetlerini ücretsiz sunarken, gelecekteki para kazanma stratejilerine dair ipuçları da verdi.

Acil SOS için ücretsiz deneme süresi 2025'te sona ereceğinden, Apple'ın yatırımını geri kazanmak ve ek gelir elde etmek için bir abonelik modeli veya operatör tabanlı planlar sunması bekleniyor.

UYDU BAĞLANTISI NASIL KULLANILIR

iPhone 14 veya daha yeni bir cihazınız varsa, uydu üzerinden Acil SOS özelliğini deneyebilirsiniz.

WiFi ve hücresel bağlantınızın olmadığı durumlarda Ayarlar > Acil SOS > Uydu Üzerinden Acil SOS > Demoyu Dene yolunu izleyerek özelliği test edebilirsiniz.

UYDU BAĞLANTISI TÜM BÖLGELERDE MEVCUT DEĞİL

Acil SOS özelliğinin tüm bölgelerde mevcut olmadığını unutmamak önemli. Şu anda hizmetin sunulduğu bölgeler arasında Avustralya, Avusturya, Belçika, Kanada, Fransa, Almanya, İrlanda, İtalya, Japonya, Lüksemburg, Hollanda, Yeni Zelanda, Portekiz, İspanya, İsviçre, Birleşik Krallık ve ABD bulunuyor.