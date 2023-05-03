Apple ve Google anlaştı! İzinsiz takipler engellenecek Apple ve Google AirTag gibi cihazların izinsiz takip amaçlı kullanılmasını engellemek için güçlerini birleştiriyor.

ensonhaber.com

Apple'ın geçtiğimiz yıllarda tanıttığı yeni eşya izleyici modeli AirTag, şirketin yazılımları ve hizmetleriyle birlikte çalışıyor.

Apple'ın iOS'taki "Find My" uygulaması içindeki öğeleri izlemenize olanak tanıyan AirTag, anahtarlar veya cüzdanlar gibi öğeleri izlemek için kullanılıyor ve eşyanızdan uzaklaştığınızda veya kaybettiğinizde size bildirim gönderiyor.

Takip amaçlı kullanılıyor

Son zamanlarda bu tür takip cihazlarının kötüye kullanımı oldukça artmış durumda. Örneğin geçtiğimiz aylarda, ABD'nin Arkansas Eyaleti’nde yaşayan bir kadının arabasına AirTag yerleştirilmiş ve gizlice takip edilmişti.

ABD'de yaşayan Lübnan asıllı model Brooks Nader ise Apple'ın AirTag cihazı ile gizlice takip edildiğini duyurmuş ve böyle bir ürün çıkardığı için Apple'a sitem etmişti.

Apple ve Google güçlerini birleştirdi

Apple ve Google AirTag gibi cihazların izinsiz takip amaçlı kullanılmasını engellemek için güçlerini birleştiriyor.

İki şirket, istenmeyen izleme için Bluetooth konum izleme cihazlarının kötüye kullanılmasıyla mücadeleye yardımcı olacak önerilen bir endüstri standardı geliştirecek.

“Türünün ilk örneği” olarak tanımlanan bu özellik; AirTag gibi cihazların “Android ve iOS’ta yetkisiz izleme tespiti ve uyarıları” ile uyumlu olmasını mümkün hâle getirecek.

Apple ve Google’ın oluşturduğu taslak, önümüzdeki üç ay boyunca İnternet Mühendisliği Görev Gücü tarafından incelenecek.

Söz konusu standart, iOS ve Android’in ilerleyen sürümlerinde karşımıza çıkacak.