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Apple ve Google, Rus muhalif liderin uygulamasını kaldırdı

Apple ve Google, Rus muhalif liderin uygulamasını kaldırdı

Google ve Apple, Rus muhalif lider Navalny'nin uygulamasını platformlarından kaldırdı. Bu karar, Kremlin ile teknoloji şirketlerini bir kez daha karşı karşıya getirebilir.