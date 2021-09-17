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- Apple ve Google, Rus muhalif liderin uygulamasını kaldırdı
Apple ve Google, Rus muhalif liderin uygulamasını kaldırdı
- Haber Merkezi
- 17.09.2021 - 13:07
- Güncelleme : 17.09.2021 - 13:22
Rusya'da seçimler başlarken, ABD'li teknoloji devlerinden beklenmedik bir adım geldi. Apple ve Google, uygulama marketlerinden Rus muhalif lider Aleksey Navalny'nin uygulamasını kaldırdı.
İki dev şirketin bu adımı, Kremlin'den yapılan açıklama sonrası geldi. Kremlin, ABD'yi teknoloji üzerinden ülkesinin iç işlerine karışmakla suçlamıştı.
Rusya, yeni parlamentoyu belirlemek için bugünden itibaren sandık başına gidiyor. Seçimler üç gün sürecek. Cezaevindeki muhalif lider Navalny "Akıllı oy" adında bir uygulama geliştirmişti.
Ancak teknoloji şirketlerinin kararı nedeniyle seçmenler, Rus liderin uygulamasını mağazalardan indiremeyecek.
YÜZDE 90'I APPLE VE GOOGLE'IN ELİNDE
Dünya genelinde akıllı telefonların ve tabletlerin yüzde 90'ına yakını, App Store ve Play Store'daki uygulamalarla çalışıyor.
Android cihazlar, APK uzantılı dosyaların dışarıdan yüklenmesine izin verse de Apple cephesinde böyle bir kullanım izni yok.