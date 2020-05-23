Apple ve Google'ın korona izleme sistemi kullanıma açıldı

Apple ve Google iş birliği ile geliştirilen koronavirüs izleme sistemi, kamusal sağlık kuruluşlarının kullanımına sunuldu.

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs nedeniye birçok teknoloji şirketi, salgınla mücadelede önemli adımlar atıyor.

Dünyanın önde gelen teknoloji şirketlerinden Apple ve Google, koronavirüsle mücadelede bluetooth teknolojisinin kullanımına olanak veren bir çalışma için iş birliği yapacaklarını açıklamıştı.

Söz konusu uygulama, kullanıcıları izleyerek temas ettikleri insanları tespit etmede kullanılacak.

KULLANIMA SUNULDU

Teknoloji devleri Apple ve Google iş birliği ile geliştirilen koronavirüs izleme sistemi, kamusal sağlık kuruluşlarının kullanımına sunuldu.

22 farklı ülkeden kamu sağlığı kurumlarının sistemi test etmek için başvuruda bulundukları açıklandı.

Kamusal sağlık kuruluşları bu fonksiyonu kullanarak, kendi takip uygulamalarını geliştirebilecek.

Avrupa'da bu teknolojiyi kullanacak ülkeler arasında Almanya, İsviçre, İrlanda, Hollanda, Letonya ve İtalya bulunuyor.

Türkiye, ise şu anlık Apple ve Google'ın sistemini kullanmıyor.

SİSTEM NASIL ÇALIŞACAK

Google ve Apple'ın sistemini kullanan bir uygulamayı yüklediğinizde, telefonun bluetooth aralığından geçen herkes tespit edilebilecek. Böylece hastanın temas etmiş olabileceği kişiler tespit edilip, sağlık kuruluşlarıyla paylaşılacak.

Bu bilgiler ise merkezi veri tabanına gidecek ve bir tarama yapılacak. Tarama sonrası test sonucu pozitif olan hasta ile temas haline geçen kişilere bildirim gönderilecek.

Apple ve Google, koronavirüs salgınında kullanılacak her türlü uygulamada insanların detaylı konum bilgilerinin deşifre olmasının engelleneceğini ve sistemin elde ettiği verilerin de şirkete ait sunucularda değil, kullanıcıların telefonlarında şifreleneceği söylüyor.