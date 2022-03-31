Apple ve Meta, bilgisayar korsanlarına veri sağladı

Apple ve Meta'nın, kendini "kolluk kuvvetleri görevlisi" gibi tanıtan ve sahte yasal taleplerde bulunan bilgisayar korsanlarına müşteri verilerini sağladığı ortaya çıktı.

ABD'li teknoloji şirketlerinden Apple ile Facebook'un (Meta), kendilerini "kolluk kuvvetleri görevlisi" gibi tanıtan ve sahte yasal taleplerde bulunan bilgisayar korsanlarına müşteri verilerini verdiği söyleniyor.

Bloomberg'in konu hakkında bilgi sahibi kaynaklara dayandırdığı haberinde, Apple ve Meta'nın sahte acil durum veri isteklerine yanıt olarak 2021 yılının ortalarında müşterilerin adresi, telefon numarası ve IP adresi gibi temel bilgilerini sağladığı aktarıldı.

MAHKEME EMRİ ŞART

Normal olarak bu tür talepler, yalnızca bir yargıç tarafından imzalanan arama emri veya mahkeme celbi ile sağlanabiliyor. Acil durum taleplerinde ise herhangi bir mahkeme kararı gerekmiyor.

Snap'in de aynı bilgisayar korsanlarından sahte bir yasal talep aldığı, ancak şirketin veri sağlayıp sağlamadığının bilinmediği belirtildi.

Şirketlerin, sahte yasal talepler doğrultusunda istenen verileri kaç kez sağladığının bilgisi verilmedi.

Öte yandan, siber güvenlik araştırmacıları sahte istekler göndererek Apple ve Facebook'u kandıran bazı bilgisayar korsanlarının İngiltere ve ABD'de bulunan reşit olmayan kişiler olduğundan şüpheleniyor.