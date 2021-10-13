Apple ve Samsung'dan iki yeni tanıtım etkinliği: İşte tarihler

Apple ve Samsung'dan iki yeni tanıtım etkinliği: İşte tarihler

Apple ve Samsung üst üste etkinlik duyurusu yaptı. İşte Apple Unleashed ve Samsung Unpacked isimli etkinliklerin tarihleri ve tanıtılacak ürünler...

ABD'li teknoloji devi Apple ve Güney Koreli üretici Samsung, akıllı telefon pazarındaki çekişmeyi etkinlik takvimine de yansıtıyor.

Apple ve Samsung, iki gün arayla tanıtım etkinliği düzenleyeceğini duyurdu. Üstelik duyuruların yapıldığı zamanlar da birbirine oldukça yakın.

APPLE UNLEASHED ETKİNLİĞİ 18 EKİM'DE

Apple'dan yapılan açıklamalara göre, birden fazla cihazın tanıtılması beklenen Unleashed etkinliği 18 Ekim'de düzenlenecek.

Pandemi nedeniyle online düzenlenecek etkinlik, Türkiye saati ile 20.00'de başlayacak ve internetten canlı olarak izlenebilecek.

APPLE NELER TANITACAK

Apple'ın, etkinlikte M1X işlemcili MacBook Air, MacBook Pro ve Mac Mini modellerini, AirPods 3'ü tanıtması ve son olarak macOS 12 Monterey işletim sisteminin çıkış tarihini paylaşması bekleniyor.

SAMSUNG UNPACKED 20 EKİM'DE

Apple'ın açıklamasının hemen ardından YouTube kanalından bir fragman yayınlayan Samsung, Apple'ın etkinliğinden 2 gün sonra, yani 20 Ekim'de Unpacked Part 2 adı verilen bir etkinlik düzenleyeceğini duyurdu.

SAMSUNG NELER TANITACAK

Türkiye saati ile 17.00'de yapılacak etkinlik YouTube'dan canlı yayınlanacak. Etkinlikte, OneUI 4.0 ve Galaxy S21 FE cihazlarının tanıtılması bekleniyor.