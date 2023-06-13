Apple Vision Pro’nun daha uygun fiyatlı versiyonu yolda Apple, karma gerçeklik gözlüğü Vision Pro’nun daha uygun fiyatlı versiyonu için hazırlıklara başladı.

ensonhaber.com

Son zamanlarda metaverse girişimlerinin yaygınlaşması nedeniyle sanal gerçeklik başlıklarına olan ilgi hızlı bir şekilde artıyor.

Apple, geçtiğimiz günlerde düzenlenen WWDC geliştiriciler konferansında karma gerçeklik başlığı Apple Vision Pro'yu resmen tanıttı.

Çevreyle etkileşim konusunda bugüne kadar piyasaya sürülen en gelişmiş gözlüklerden birisi olan Apple Vision Pro, 3 bin 500 dolara satışa çıkacak.

Uygun fiyatlı sürümü de geliyor

Apple, karma gerçeklik gözlüğü Vision Pro’nun daha uygun fiyatlı versiyonu için hazırlıklara başladı.

Şirket,karma gerçeklik başlığının daha uygun fiyatlı versiyonunu 2025’in sonu itibarıyla piyasaya çıkarmayı planlıyor.

Vision Pro’nun en pahalı bileşenlerinin M2 ve R1 çipler, iki adet 4K microLED ekran, kamera ve sensör donanımı olduğu biliniyor.

Apple’ın maliyetleri aşağıya çekmek için muhtemelen ekran kalitesinden, işlemciden, kamera ve sensörlerden tasarruf etmesi bekleniyor.

Şirketin uzamsal ses destekli hoparlörleri de çıkarabileceği ve kullanıcıları AirPods Pro’ya yönlendirebileceği söyleniyor.