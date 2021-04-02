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- Apple Watch ile iPhone'ların kilidini açma özelliği watchOS 7.4 ile geliyor
Apple Watch ile iPhone'ların kilidini açma özelliği watchOS 7.4 ile geliyor
- Haber Merkezi
- 02.04.2021 - 14:48
- Güncelleme : 02.04.2021 - 14:49
Koronavirüs salgını nedeniyle artık maskeler, hayatımızın vazgeçilmez bir parçası haline geldi. Ancak bu durum, Face ID özellikli iPhone'larda kilit açmayı oldukça zorlaştırıyor.
Face ID kullanan iPhone sahipleri, telefonun kilidini açabilmek için kısa süre de olsa maskelerini indirmek zorunda kalıyor. Ancak Apple Watch kullananlar için çok yakında bu sorun bitecek.
APPLE WATCH İLE KİLİT AÇMA DEVRİ
Şubat ayında sizlerle paylaştığımız haberimizde, ABD'li şirketin Apple Watch ile iPhone'ların kilidini açmaya yarayan bir özellik üzerinde çalıştığından bahsetmiştik.
İşte bu özellik, bir süredir beta programında olan watchOS 7.4 ile kullanıcılara sunulacak. Artık maske takarken iPhone kilidi Apple Watch ile açılabilecek.
Yeni güncellemeyle birlikte iPhone, kullanıcının yüz maskesi takıp takmadığını ve Apple Watch kullanıp kullanmadığını algılayacak.
Eğer kullanıcının yüzünde maske ve kolunda Apple Watch varsa, iPhone kilidi otomatik olarak açılacak. Ancak dileyen kullanıcılar, saat üzerinden iPhone'ların kilidini manuel olarak da açabilecek veya kilitleyebilecek.
Apple Watch ile iPhone kilidini açmak için iOS 14.5 sürümünün yüklü olması gerekiyor. Yeni güncellemelerin bu ay içerisinde kullanıcıalra sunulması bekleniyor.
APPLE WATCH İLE KİLİT AÇMA ÖZELLİĞİ NASIL KULLANILIR
iPhone’unuzda Face ID ve Parola ayarlarında Apple Watch ile iPhone’un Kilidini Aç özelliğini aktif etmeniz gerekiyor.
Söz konusu özellik, yalnızca telefonun kilidini açmanıza olanak tanıyor. Apple Pay ve App Store gibi ödeme yapılması için Face ID gereken işlemlerde bu özellik kullanılamıyor.
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