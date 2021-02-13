Apple Watch kullananların sayısı 100 milyonu geçti

Analistlere göre Apple'ın sevilen giyilebilir cihaz serisi olan Apple Watch, 100 milyon kullanıcıya ulaşmayı başardı.

Son yıllarda oldukça popüler hale gelen giyilebilir teknolojilere öncülük eden akıllı saatler, özellikle sağlık ve spor takibi konularında öne çıkıyor.

Nabız ölçme, uyku takibi ve stres düzeyi gibi sağlık bilgileri hakkında bize bilgi veren akıllı saatler, her geçen sürede yeni özelliklere kavuşuyor.

Apple'ın piyasaya çıkardığı Apple Watch modelleri ise en çok tercih edilen akıllı saatler arasında yer alıyor.

100 MİLYON KULLANICIYI AŞTI

Analistlere göre, 2015 yılından bu yana Apple Watch kullananların sayısı 100 milyon kullanıcıyı geçmiş durumda. Aktivite takibinden kan basıncını ölçmeye kadar pek çok özelliği bulunan akıllı saatin, sektördeki talebi de oldukça yüksek.

Analistlerin paylaştığı yeni rapora göre Apple; Watch Series 6, Watch SE ve Apple Fitness Plus'ın piyasaya sürülmesinin ardından Aralık 2020'de kullanıcı sayısı olarak en üst noktaya ulaştı.

Rapora göre 2015 yılında ilk piyasaya sürülen Apple Watch, 10 milyon kişiye ulaştı.

Yıllar içinde ivmesini yükselten akıllı saat, 2016 yılında 18 milyon, 2017 yılında 32 milyon, 2018 yılında 50 milyon ve 2019 yılında 72 milyon kullanıcıya ulaştı. 2020 yılında ise bu rakam 102 milyona kadar gelmiş durumda.

HEDEF 1 MİLYAR

Apple'ın yeni hedefi ise Appl Watch modellerinin 1 milyar kullanıcıya ulaşması. Bu rakama ulaşmak şimdilik epey zor görünse de marka, bu hedef doğrultusunda farklı özellikleri ve tasarımları saatlerine getirmeyi planlıyor.

Ayrıca ABD'li şirket, 2022 yılında akıllı saat satışlarının Mac'i geçmesini bekliyor.