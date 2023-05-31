Apple Watch kullanıcıları için watchOS 9.5.1 yayınlandı Apple, tüm uyumlu Apple Watch modelleri için watchOS 9.5.1 güncellemesini yayınladı. İşte güncelleme ile düzeltilen sorunlar.

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Son yıllarda oldukça popüler hale gelen giyilebilir teknolojilere öncülük eden akıllı saatler, sağlık takibi konularında ön plana çıkıyor.

Nabız ölçme, uyku takibi ve stres düzeyi gibi sağlık bilgileri hakkında bize bilgi veren akıllı saatler, gelecekte çok daha gelişmiş özelliklere sahip olacak.

Apple, piyasaya çıkardığı Apple Watch modelleri için zaman zaman yeni güncellemeler yayınlıyor.

Yeni Apple Watch güncellemesi yayınlandı

Şirket, şimdi de tüm uyumlu Apple Watch modelleri için watchOS 9.5.1 güncellemesini yayınladı ve bazı sorunları çözüme kavuşturdu.

Yeni sürümün öncelikle watchOS 9.5 yayınlandıktan sonra ortaya çıkan ekran sorununu gidermesi bekleniyordu. Ancak ekrandaki yeşil renk tonu ile ilgili sıkıntının yeni güncelleme ile giderilmediği söyleniyor.

Hatta bazı Apple Watch sahipleri, watchOS 9.5.1'i yüklendikten sonra durumun daha da kötüleştiğini söylüyor.

Son olarak, WatchOS 9.5.1 güncellemesini yükledikten sonra yeşil ekran sorunu ortadan kalkan kullanıcıların olduğunu da belirtelim.

watchOS 9.5.1'i, iPhone'da Apple Watch uygulamasını açıp Genel > Yazılım Güncelleme bölümüne giderek indirebilirsiniz.

Apple'ın sürüm notlarına göre, yeni güncelleme Apple Watch için "iyileştirmeler ve hata düzeltmeleri" içeriyor, ancak hangi hataların düzeltildiğine dair hiçbir ayrıntı bulunmuyor.