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    Apple Watch kullanıcılarından Apple'a toplu dava

    ABD'de yaşayan çok sayıda Apple Watch kullanıcısı, saatlerde yaşanan sorunlar nedeniyle Apple'a toplu dava açtı.
    • Haber Merkezi
    • 10.12.2021 - 15:43
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    Apple Watch kullanıcılarından Apple'a toplu dava

    Apple Watch serisi ile akıllı saat pazarından büyük bir pay elde eden Apple, eylül ayında düzenlediği etkinlikte Apple Watch Series 7 modeliyle karşımıza çıkmıştı.

    Ancak son zamanlarda Apple Watch modellerinde yaşanan bazı sorunlar, ABD'li şirketi oldukça zor durumda bırakıyor.

    ABD'de yaşayan çok sayıda Apple Watch kullanıcısı, saatlerdeki ciddi sorunları gerekçe göstererek Apple'a toplu dava açtı.

    Mahkeme kayıtlarına göre Apple Watch kullanıcıları, cihazlarda sorun tespit edildiğini ve Apple Watch içindeki bataryanın genleşerek cihazın ekranını kırdığını söylüyor.

    apple watch

    YARALANANLAR DA VAR

    Apple’a dava açanlar arasında yer alan bir müşteri, kırılan ekran parçasının bileğini kestiğini söyledi.

    Biş başka müşteri Chris Smith ise annesinin kendisine üçüncü nesil Apple Watch hediye ettiğini ve golf arabasında giderken saatin bileğini kestiğini iddia etti.

    Cihazın garanti kapsamında olduğunu, fakat Apple’ın cihazı kabul etmediğini söyleyen Smith, kendisi gibi dört mağdur daha bulduğunu söyledi.

    Mahkeme kayıtlarına göre tüm bu sorunlar, geçtiğimiz eylül ayında tanıtılan Apple Watch Series 7 modelleri hariç diğer tüm cihazlarda yaşanıyor.

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