Apple Watch modellerinden fiziksel tuş kaldırılıyor

Apple Watch akıllı saat serisi, yıllardır alışık olduğumuz tekerlek kontrolcüsünü (Digital Crown) kaldırarak sensör tabanlı bir sisteme geçecek.

Apple Watch serisi ile akıllı saat pazarından büyük bir pay elde eden Apple, eylül ayında düzenlediği etkinlikte Apple Watch Series 7 modeliyle karşımıza çıkmıştı.

Watch Series 8 için çalışmalarını sürdüren Apple'ın yeni patent görüntüleri ortaya çıktı. Apple’ın patent ofisine yaptığı bir başvuru, Apple Watch serisinin geleceği hakkında bize ipuçları veriyor.

FİZİKSEL TUŞ KALKIYOR

Patent görüntüsüne göre, bugüne kadar ikonik hale gelen tekerlek kontrol tuşu (Digital Crown), yakın dönemde yerini sensör tabanlı bir yüzeye bırakacak.

Patent görüntüsüne göre, söz konusu fiziksel tuşun bulunduğu kısma sensör tabanlı bir yüzey yerleştirilecek.

Bu sensörler, kullanıcının parmak hareketlerini algılayarak farklı fonksiyonlar yerine getirebilecek.

Kısacası yeni Apple Watch modelleri, fiziksel tekerlek yerine tamamen parmak hareketleriyle kontrol edilecek.





BATARYA BÜYÜYECEK

Optik sensörler sayesinde, Apple Watch modellerindeki hareketli parça sayısı azalacak ve yeni alanlar açılacak. Apple, bu alanları daha büyük bataryalarla doldurabilir.

Son olarak tüm bu bilgilerin birer patent görüntüsünden ibaret olduğunu ve Apple Watch Series 8 modellerinde böyle bir tasarımın kullanılmayabileceğini hatırlatalım.