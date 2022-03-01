Apple Watch Series 3 üretimi sonlanıyor: 3 yeni model yolda

Apple, daha uygun fiyatlı bir alternatif olarak sunmaya devam ettiği Apple Watch Series 3 modelinin üretimini durduruyor. Şirket, bu yıl 3 yeni akıllı saatle karşımıza çıkacak.

Apple Watch serisi ile akıllı saat pazarından büyük bir pay elde eden Apple, eylül ayında düzenlediği etkinlikte Apple Watch Series 7 modeliyle karşımıza çıkmıştı.

Watch Series 8 için çalışmalarını sürdüren Apple, bir yandan da eski modellere olan desteğini sonlandırıyor.

Üst segment Apple Watch modellerine daha uygun fiyatlı bir alternatif olarak tercih edilen Watch Series 3'ün üretimi sonlanacak. Şirket, bunun yerine 2022'de üç farklı modelle karşımıza çıkacak.

ÜÇ YENİ APPLE WATCH GELİYOR

Apple, 2022'de Apple Watch Series 8, ikinci nesil Apple Watch SE ve ekstrem spor meraklıları için tasarlanmış zorlu koşullara dayanıklı bir Apple Watch olmak üzere üç yeni akıllı saat piyasaya sürecek. Bu nedenle 2022 yılı, Apple Watch için en önemli yıl olarak kayıtlara geçecek.

Bu yıl piyasaya sürülecek yeni akıllı saatlerde, vücut ısısı ölçümü dışında herhangi önemli bir sağlık sensörüne yer verilmesi beklenmiyor.

Daha hızlı işlemci ve aktivite takibine yönelik büyük güncellemeler alması beklenen yeni modeller, tüketicilere farklı seçenekler sunmak için geliştiriliyor.