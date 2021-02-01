Apple Watch Series 7 kan şekerini ölçebilecek

Güney Kore'den gelen son raporlara göre Apple Watch Series 7, kan şekeri ölçümü özelliğine sahip olacak. İşte detaylar...

Son yıllarda oldukça popüler hale gelen giyilebilir teknolojilere öncülük eden akıllı saatler, özellikle sağlık ve spor takibi konularında öne çıkıyor.

Nabız ölçme, uyku takibi ve stres düzeyi gibi sağlık bilgileri hakkında bize bilgi veren akıllı saatler, her geçen sürede yeni sağlık özelliklerine kavuşuyor.

Apple'ın piyasaya çıkardığı Apple Watch modellerinde, birçok sağlık uygulaması bulunuyor. Ancak yeni ortaya çıkan bilgiler, Apple'ın yeni sağlık uygulamaları üzerinde çalıştığını gösteriyor.

KAN ŞEKERİNİ ÖLÇEBİLECEK

Güney Kore'de ortaya çıkan iddialara göre, gelecek aylarda karşımıza çıkması beklenen Apple Watch Series 7'de, kan şekeri ölçümü özelliği olacak. Ancak bu konu hakkında henüz Apple'dan resmi bir açıklama yok.





Daha önce açıklamalarda bulunan Apple CEO'su Tim Cook, gelecekteki Apple Watch modellerine daha fazla sağlık uygulaması eklemek istediklerini, ancak bunu yaparken bazı kurumlarla da sorun yaşamak istemediklerini dile getirmişti.

Apple'ın kan şekeri ölçümü gibi sağlık uygulamalarını saatlere ekleyebilmesi için, ülkelerden tek tek izin alması gerekiyor. Aksi halde hatalı ölçümler, kullanıcıların yaşamıni yitirmesine neden olabilir.

Gelecekte böyle bir özelliğin karşımıza çıkıp çıkmayacağını ise zaman gösterecek.