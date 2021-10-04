Apple Watch Series 7 ön siparişleri gelecek hafta başlıyor

Güvenilir kaynaklardan sızan bilgilere göre Apple Watch Series 7 akıllı saat modelinin ön siparişleri gelecek hafta başlayacak. Ancak Apple'ın üretim sorunları hala devam ediyor.

Apple Watch serisi ile akıllı saat pazarından büyük bir pay elde eden Apple, eylül ayında düzenlediği etkinlikte Apple Watch Series 7 modeliyle karşımıza çıkmıştı.

Ancak aynı etkinlikte tanıtılan iPhone 13'ler satışa çıkarken, Apple'ın akıllı saatinin ne zaman satışa çıkacağı bilinmiyor.

İki bağımsız kaynak, Apple Watch Series 7 ön siparişlerinin önümüzdeki hafta başlayacağını doğruladı. Yeni ürünlerin teslimatlarının ise ekim ortasında başlayacağı belirtiliyor.

GECİKMENİN NEDENİ ÜRETİM SORUNLARI

Eylül etkinliği öncesinde çeşitli kaynaklar, tasarım zorlukları nedeniyle Apple Watch üretiminin etkilendiğini açıklamıştı. Görünüşe göre bu bilgiler doğru çıktı ve saatin satışları belirlenen tarihe yetiştirilemedi.

APPLE WATCH SERIES 7 ÖNE ÇIKAN DETAYLAR

Apple Watch Series 7; daha büyük bir ekran, daha güçlü bir çip ve daha dayanıklı kasa malzemeleri ile birlikte satışa çıkacak.

Ekranın etrafındaki çerçeveler, eski modele göre 1,7 mm daha ince ve her zaman açık ekran modu yüzde 70 daha parlak.

Yeni modeller; alüminyum, siyah, altın, mavi, yeşil ve kırmızı olmak üzere toplam altı renk seçeneğiyle satışa sunulacak.

Şu ana kadar ki en uzun batarya ömrüne sahip olacak olan Apple Watch Series 7, sadece 45 dakikada yüzde 100 şarj kapasitesine ulaşabiliyor.