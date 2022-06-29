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    Apple Watch Series 8 hakkında yeni bilgiler

    Apple Watch Series 8, daha gelişmiş pil tasarrufu özelliğiyle gelecek. İşte yeni model hakkında tüm bilinenler.
    • Haber Merkezi
    • 29.06.2022 - 09:30
    • Güncelleme : 29.06.2022 - 10:05
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    Apple Watch Series 8 hakkında yeni bilgiler

    Apple Watch serisi ile akıllı saat pazarından büyük bir pay elde eden Apple, önümüzdeki eylül ayında yeni iPhone'larla birlikte Apple Watch Series 8 modeliyle karşımıza çıkacak.

    Henüz yeni modeller tanıtılmadan, bu yıl satışa çıkacak Apple Watch Series 8 ile ilgili yeni bilgiler ortaya çıkmaya başladı.

    Bloomberg ekibinden Mark Gurman, kaynaklara dayanarak Apple’ın watchOS 9 için düşük güç modu adında yeni bir özellik üzerinde çalıştığını söyledi. Bu özelliğin, Apple Watch Series 8’e özel olacağı söyleniyor.

    Daha az güç harcayacak

    Yeni düşük güç modu, kullanıcıların çok fazla güç tüketimi olmadan Apple Watch uygulamalarını ve özelliklerini kullanmaya devam etmelerini sağlayacak.

    Yeni özellik, arka plan etkinliklerini beklemeye alarak şarj ömrünü artıran iOS ve macOS işletim sistemlerinde mevcut olan düşük güç moduna benzer şekilde çalışacak.

    apple watch series 8

    Apple, düşük güç modunu bu yıl içerisinde kullanıma sunacak olsa da watchOS 9 güncellemesini alacak tüm Apple Watch modelleri bu özellikten yararlanamayacak.

    Tasarım değişiyor

    Apple Watch Series 7 ile köşeli tasarıma geçmesi beklenen, ancak yalnızca ekrandaki çerçeveleri incelten Apple'ın, Watch Series 8 modeliyle birlikte yeni tasarıma geçmesi artık neredeyse kesin.

    Öte yandan, Watch Series 7 modellerinde çok fazla değişim yapmayarak birçok hayranını hayal kırıklığına uğratan Apple, yeni modellere daha fazla özellik eklemek için çalışıyor.

    Uzun yıllardır kullanıcıların istediği sıcaklık sensörü, yeni Apple Watch Series 8 modellerinde karşımıza çıkabilir.

    Son olarak, Apple’ın tansiyon ve kan şekeri sensörleri üzerinde de çalıştığı belirtiliyor. Ancak bu sensörlerin karşımıza çıkması 2023 yılını bulabilir.

    apple watch series 8


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