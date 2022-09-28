Apple Watch Series 8 ve yeni Watch SE Türkiye’de satışta: İşte fiyatlar

Apple'ın 7 Eylül'de tanıttığı ürünlerden Apple Watch Series 8 ve Apple Watch SE'nin Türkiye satışları başladı.

Apple Watch serisi ile akıllı saat pazarından büyük bir pay elde eden Apple, 7 Eylül'de düzenlediği etkinlikte yeni Apple Watch Series 8 modellerini tanıtmıştı.

Apple Watch Series 8 ve yeni Apple Watch SE, Apple’ın resmî Türkiye sitesinden ve fiziki mağazalarından satışa sunuldu.

Saatlerin ayrıca eSIM destekli sürümleri de satışa çıktı. Ancak bu sürümler hem Apple tarafından Türkiye yüksek bir fiyatla satılıyor, hem de bu sürümlerden ek olarak iletişim vergisi alınıyor.

Yeni Apple Watch Türkiye fiyatları

Apple Watch Series 8 41mm - 9 bin 299 TL

Apple Watch Series 8 41mm hücresel - 16 bin 799 TL

Apple Watch Series 8 45mm - 9 bin 999 TL

Apple Watch Series 8 45mm hücresel - 17 bin 499 TL

Apple Watch SE 40mm- 5 bin 999 TL

Apple Watch SE 40mm hücresel - 11 bin 399 TL

Apple Watch SE 44mm - 6 bin 699 TL

Apple Watch SE 44mm hücresel - 12 bin 099 TL