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    Apple Watch Series 8 ve yeni Watch SE Türkiye’de satışta: İşte fiyatlar

    Apple'ın 7 Eylül'de tanıttığı ürünlerden Apple Watch Series 8 ve Apple Watch SE'nin Türkiye satışları başladı.
    • Haber Merkezi
    • 28.09.2022 - 09:42
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    Apple Watch Series 8 ve yeni Watch SE Türkiye’de satışta: İşte fiyatlar

    Apple Watch serisi ile akıllı saat pazarından büyük bir pay elde eden Apple, 7 Eylül'de düzenlediği etkinlikte yeni Apple Watch Series 8 modellerini tanıtmıştı.

    Apple Watch Series 8 ve yeni Apple Watch SE, Apple’ın resmî Türkiye sitesinden ve fiziki mağazalarından satışa sunuldu.

    Saatlerin ayrıca eSIM destekli sürümleri de satışa çıktı. Ancak bu sürümler hem Apple tarafından Türkiye yüksek bir fiyatla satılıyor, hem de bu sürümlerden ek olarak iletişim vergisi alınıyor.

    Yeni Apple Watch Türkiye fiyatları

    • Apple Watch Series 8 41mm - 9 bin 299 TL
    • Apple Watch Series 8 41mm hücresel - 16 bin 799 TL
    • Apple Watch Series 8 45mm - 9 bin 999 TL
    • Apple Watch Series 8 45mm hücresel - 17 bin 499 TL
    • Apple Watch SE  40mm- 5 bin 999 TL
    • Apple Watch SE  40mm hücresel - 11 bin 399 TL
    • Apple Watch SE  44mm - 6 bin 699 TL
    • Apple Watch SE  44mm hücresel - 12 bin 099 TL
    • Apple Watch Ultra GPS+hücresel - 27 bin 999 TL

    Apple Watch modellerinin tüm özellikleri için tıkla

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