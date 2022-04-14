Apple Watch Series 8, vücut sıcaklığını ölçecek

Apple'ın bu yıl piyasaya süreceği Apple Watch serisinin ateş ölçümü yapabileceği söyleniyor. İşte tüm detaylar...

Apple Watch serisi ile akıllı saat pazarından büyük bir pay elde eden Apple, önümüzdeki eylül ayında yeni iPhone'larla birlikte Apple Watch Series 8 modeliyle karşımıza çıkacak.

Henüz yeni modeller tanıtılmadan, bu yıl satışa çıkacak Apple Watch Series 8 ile ilgili yeni iddialar ortaya çıkmaya başladı.

Watch Series 7 modellerinde çok fazla değişim yapmayarak birçok hayranını hayal kırıklığına uğratan Apple, yeni modellere daha fazla özellik eklemek için çalışıyor.





Vücut ısısını ölçebilecek

Uzun yıllardır kullanıcıların istediği sıcaklık sensörü, yeni Apple Watch Series 8 modellerinde karşımıza çıkabilir. Kaynaklar, vücut sıcaklığını ölçen sensörün yeni saatlerde karşımıza çıkacağını söylüyor.

Bazı kaynaklar ise, bu sensörün kadınların doğurkanlık takibi ve planlaması için ekleneceğini ve bu nedenle vücut sıcaklığını kullanıcılara gösteremeyeceğini iddia ediyor.

Yine de tüm bu söylentiler, ateş ölçüm özelliğinin Apple Watch Series 8 ile karşımıza çıkacağının bir kanıtı değil.

Geçtiğimiz aylarda, Apple Watch Series 7 modellerinde kan şekeri ölçüm özelliği olacağı söylentileri ortaya atılmış, ancak daha sonra Apple'ın böyle bir adım atmayacağı belirtilmişti.

Son olarak, Apple’ın tansiyon ve kan şekeri sensörleri üzerinde de çalıştığı belirtiliyor. Ancak bu sensörlerin karşımıza çıkması 2023 yılını bulabilir.





